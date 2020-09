Liberdade e democracia são gritos dados no lançamento da campanha do PDT/PSOL em Olinda

O que no passado era marcado por injustiças no ex-mercado de escravos, agora, se torna o marco de um recomeço que terá como sua defesa, o amor às pessoas edit

O Mercado da Ribeira, que na época foi local de venda de escravos, ontem, no lançamento da campanha do PDT/PSOL Olinda virou o símbolo da luta aos direitos humanos. O texto de Luiz Gama, de 1876, ainda está bem atualizado. “A escravidão é uma espécie de lepra social: tem sido muitas vezes abolida pelos legisladores e restaurada pela educação sob aspectos diversos”, palavras de Luiz Gama, considerado um dos mais importantes nomes do movimento abolicionista no Brasil. O que no passado era marcado por injustiças no ex-mercado de escravos, agora, se torna o marco de um recomeço que terá como sua defesa, o amor às pessoas.

Com a força de uma energia secular de resistência ao povo negro, liberdade e inclusão social, a chapa “uma Olinda pra gente acreditar” caminha em direção ao interesse social, buscando o desencantado, sem a possibilidade de “dicotomizar o homem do mundo”, como diria Paulo Freire. E, sim, tornar essas mentes enraizadas e gritantes para culminar o que estava perdido em algo inédito e fantástico.

Essas transformações estão nos pensamentos de Guto Santa Cruz, candidato a prefeito de Olinda pelo PDT e do vice Samuel Herculano (PSOL), criando a possibilidade de uma nova realidade que, por sua vez, condiciona sua forma de atuar, valorizando o invisível da sociedade. “Vamos construir uma Olinda muito melhor. Eu estou forjado nessa luta dos direitos humanos. Eu sou sobrinho de Fernando Santa Cruz”, disse Guto que citou o tio desaparecido no período da ditadura militar. “Quero agradecer ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, pela confiança de acreditar no meu trabalho que estou movido por uma paixão e amor à cidade”, concluiu ao passar o recado ao dirigente nacional do PDT, Luiz Marcelo, presente no lançamento da campanha.

O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT), presente no evento, deixou claro o seu apoio. “É um momento histórico longe desse espectro fascista. Tu tens (Guto Santa Cruz) gente que leva tua campanha com sangue nos olhos e amor no coração”, disse o deputado pedetista. “Eu quero subir ladeiras e morros de Olinda junto de Guto e Samuel”, completou o parlamentar.

O depoimento de Samuel Herculano, candidato a vice, deixa a sua forma de atuar mais próxima ainda mais da comunidade. “Venho de Águas Compridas, na comunidade do Córrego da Bondade”, bradou. “No meio da comunidade são encontrados os invisíveis…”, completou. Ele aproveitou o ensejo e convidou todos os presentes a cantarem os parabéns da aniversariante Eugênia Lima, presidente municipal do PSOL e candidata a vereadora. Um dos candidatos da chapa coletiva do Somos, Nelson Silva, também conhece bem o município, pois atua há 37 anos na saúde e desses, 33 anos, no Pronto Socorro de Olinda. Ele se une também ao projeto político do PDT/PSOL por acreditar nas propostas.

O ex-deputado federal e ex-presidente da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), professor Paulo Rubem Santiago, acredita que a chapa PDT/PSOL chegará a um segundo turno. Ao fechar o tempo e ficar debaixo da chuva, o Rubem até deixou um verso. “Deixa a chuva molhar, porque dentro de cada um tem um fogo ardendo no coração”. E Sylvia Siqueira (PDT Recife) ficou até descalça para sentir a energia dessa ancestralidade em um local histórico de Olinda, dando mais rigor ao seu discurso.

Representando o diretório municipal do PDT, Tiago Nagô Kfuso, reforçou o compromisso e respeito com as pessoas.

EMPODERAMENTO FEMININO

Guto Santa Cruz soltou uma novidade do Plano de Governo, a criação de uma Secretaria da Mulher no município. “A gente buscava uma ideia, um projeto. Sou neto de Dona Elzita Santa Cruz, que lá de cima tá observando tudo. Eu vivi 26 anos com essa mulher.” Ele citou sua avó como uma referência na sua vida, como exemplo de mãe e mulher e empoderamento feminino. “Vamos ter uma Secretaria da Mulher para que elas construam as políticas públicas.”