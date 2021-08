Lamentavelmente, criou-se a ideia de que em especial os professores, ganharam um tempo maior de “férias” com as chamadas aulas remotas. Pelo contrário, tiveram que se reinventar edit

“A tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão proibidas de fazer qualquer reflexão para não ofender os imbecis”. (Dostoievski)

Era final do ano de 2019, quando se teve os primeiros lampejos de que no lado asiático, especificamente na China, surgia um novo vírus que poderia ser letal ao ser humano. Gradativamente, as notícias foram se espalhando e deixando a população mundial apreensiva por se tratar de algo até então desconhecido da área médica.

Nos primeiros meses do ano de 2020, se tinha notícias que infelizmente no Brasil, havia pessoas contaminadas pelo novo Coronavírus. Particularmente em Pernambuco, salvo melhor juízo, o primeiro caso confirmado foi justamente na data em que Olinda e Recife aniversariam. “Presente” nada agradável para ambas. Aos poucos, medidas foram sendo tomadas para conter a proliferação do novo vírus. Mas os embates entre o Presidente da República, Governadores e Prefeitos tornaram-se agudos, onde questões “ideológicas e partidárias” foram se tornando mais importantes do que medidas efetivas no combate a pandemia.

De repente as pessoas tiveram que passar por um processo de adaptação na maneira de viver. Ninguém escapou. Até aqueles que teimam em negar o quadro nebuloso que o mundo vive. Ao nos depararmos com o cenário, é nítido que muitos tiveram que se reinventar. Entre eles, desejo destacar duas áreas: a primeira delas remete-se aos profissionais da área de saúde. Como já mencionei tudo era novo e desafiador. Verdadeiros guerreiros e obstinados em lutar para salvar vidas, mesmo com todas as precariedades da prestação da saúde pública em todo o Brasil.

Outro grupo da linha de frente, são os que estão na área da educação. Lamentavelmente, criou-se a ideia de que em especial os professores, ganharam um tempo maior de “férias” com as chamadas aulas remotas. Pelo contrário, tiveram que se reinventar. Os lares se tornaram uma extensão da instituição de ensino ao qual prestam serviço. Tendo sua privacidade de maneira sorrateira invadida.

