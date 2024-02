Lira é o chefe da tigrada e seu discurso opositor a Lula 3 é por dinheiro

Apoie o 247

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defende os interesses do capital financeiro e do agronegócio. E se precisar se valer do apoio de bancadas reacionárias, que combatem a soberania do Brasil a ferro e a fogo, a exemplo da evangélica e da bala, além do agronegócio e de grandes empresas e bancos, que se beneficiam de isenções fiscais e juros pornográficos, Lira não vai vacilar, como demonstrou em seu discurso raivoso e ressentido na abertura dos trabalhos do Legislativo para o ano de 2024.

A questão fundamental de Lira, bem como da direita e extrema direita que o apoiam em maioria é ter o controle de parte generosa do orçamento da União, além de ter como estratégia política manter o Governo de Lula refém dos interesses políticos e eleitorais da direita mais reacionária que infesta o Congresso desde a redemocratização.

A verdade é que grande parte dos parlamentares foi eleita na onda do bolsonarismo, sendo que muitos desses políticos possuem um viés notadamente fascista e, com efeito, nenhum compromisso com a cidadania e seu desenvolvimento, porque o interesse primordial dessa gente se resume apenas ao embate político e ideológico de conotação feroz e assim dessa forma dedicada a engessar e impedir que os programas e projetos de um governo trabalhista, progressista e desenvolvimentista sejam efetivados.

Arthur Lira, o grande pecuarista de Alagoas e também de outros rincões, em alto tom no plenário da Câmara deu avisos ao Governo de Lula3 sobre sua inquietude e insatisfação. O bolsonarista, que detesta o PT, a esquerda e o Governo trabalhista já deu mostras, anteriormente, quanto à sua oposição a Lula3, quando se ausentou da prestigiada cerimônia de posse do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comportamento este nada republicano de um direitista, que por toda sua vida política e de fazendeiro poderoso esteve sempre ao lado dos ricos e dos muito ricos.

A verdade é que Arthur Lira deixou claro em seu discurso pró-engessamento dos planos de desenvolvimento e soberania do Governo progressista e democrático, que sem o controle de dezenas de bilhões de reais do orçamento por parte de parlamentares, sendo que a maioria pertence à oposição bolsonarista, Lula3 terá seus projetos de governança barrados.

Lira entende que se a direita e a extrema direita dominam o Legislativo, que, inclusive, apoiou em peso a perda de muitos direitos consagrados há décadas aos brasileiros, porque não apostar que tal tigrada, além de ter acesso às emendas como sempre foi de praxe, também continuar a abocanhar uma grande parte do orçamento federal administrado legalmente pelo Executivo sob a batuta do presidente da República, eleito pelo povo e por ele autorizado a liderar a administração pública federal.

A verdade é que Arthur Lira e a tigrada que ele lidera querem a continuidade do desgoverno Bolsonaro, que entregou o orçamento federal à Câmara, porque sem qualquer interesse em trabalhar em prol de projetos e programas para o Brasil e seu povo. Qual foi o empenho de Bolsonaro em termos de efetivar projetos para o País? Nenhum empenho. Tanto que o presidente de alcunha Bozo não inaugurou e não criou praticamente nada.

O considerado pior presidente da história do País apenas se dedicou a fazer campanha eleitoral durante seu mandato por todo o Brasil, a se valer do dinheiro público e do cargo que ocupava, além de boicotar criminosamente as vacinas, vender a preço de banana as estatais, e a retirar covardemente os direitos dos trabalhadores e pensionistas.

E dá-lhe motociatas e jet ski, incessantemente, a encher o saco do País, além de jamais trabalhar, assim como ter se tornado um presidente pária perante o concerto das nações e ser reconhecido mundialmente como um fanfarrão irresponsável e perverso, violento e mentiroso, bem como considerado um perigoso fascista.

E Arthur Lira, a despeito de todo esse horror, foi integrante político importante das fileiras bolsonaristas e essencialmente fascistas.

Lira não é bobo... Sabe disso. Por isto, os seus recados atrevidos e ousados, porque sabe que o Congresso cheira a podridão do bolsonarismo e, por meio de sua fala ameaçadora, aproveitou a ocasião para reafirmar o pacto que tem com a tigrada de direita que o assistia e o ouvia. E ela vibrou e o aplaudiu, freneticamente...

Lira, meus camaradas, apenas expressou em público o que ele faz recorrentemente e o que pensa quando nos bastidores do Legislativo nacional. Lira é a mais perfeita obra humana no que é relativo a ser um coronel centenário da Casa Grande.

Sempre é salutar, porém, lembrar ou relembrar que a turma de Arthur Lira, ou seja, a direita e a extrema direita, que controla a Câmara e o Senado, apoiou um golpe de estado terceiro-mundista contra a presidente legítima e constitucional, Dilma Rousseff, assim como foram cúmplices e a favor da prisão surreal e injusta de Lula3, um encarceramento escandaloso e de ordem essencialmente política, que com o tempo se verificou com provas irrefutáveis que seus algozes eram e são os verdadeiros bandidos --- delinquentes de alta periculosidade. A canalhada do bando de malfeitores da Lava Jato.

Para concluir, encerro a dizer que Arthur Lira é o maior e mais perigoso ator político no que diz respeito à instabilidade política e econômica do Governo Lula3. Os sintomas oposicionistas de Lira são explícitos e claros como a luz solar.

Para ele mobilizar a tigrada de direita e bolsonarista que tomou conta dos escaninhos do Congresso e, especialmente da Câmara, basta um estalar de dedos e, consequentemente, vivenciarmos outra grave crise política e institucional. A tigrada de direita está de bocarra aberta, à espera das carnes que Arthur Lira possa jogar em pleno plenário. Olhos abertos, Lula3. É isso aí.

