Literalmente no colo do palhaço, Congresso e STF apoiam fechamento do Congresso e STF

Parlamentares e Ministros deveriam se posicionar contra as arbitrariedades e a falta de decoro do presidente edit

Sem manifestar reação aos ditames inconstitucionais praticados pelo presidente da república, que vem ferindo seguidamente a Constituição, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal praticamente chancelaram o ato convocado por Bolsonaro para o próximo domingo.

Parlamentares e Ministros deveriam se posicionar contra as arbitrariedades e a falta de decoro do presidente, mas estão emparedados e nada fazem.

O ato talvez seja um sucesso, porque Bolsonaro ainda não derreteu e conta com a fidelidade de parte daquele total de 30% que o aprovam.

O Brasil se parece com um barquinho de papel carregado pela correnteza, está no colo do palhaço. Vulnerável e indefeso, é atraído para a garganta do diabo.

A economia caminhando para o atoleiro, o dólar chegando a R$ 5, as reservas cambiais queimadas, o circuit breake nas bolsas...

O que têm a dizer os alunos da doutrina do liberalismo econômico?

O livre mercado não deveria se autorregular?

E o posto Ipiranga do Bozo?

Cadê a classe média paneleira?

Mas, não era só tirar o PT?