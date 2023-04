Lula, a âncora fiscal, a taxa de juros e o Congresso

Apoie o 247

Lula enfrenta três desafios na sua gestão. A primeira é convencer o mercado de que não dará um calote nos portadores de títulos da dívida pública, os especuladores e rentistas que, aliás, estão ganhando muito com a alta taxa de juros. É preciso encontrar um equilíbrio entre responsabilidade fiscal,investimentos públicos e gastos sociais, num contexto de muitas carências sociais e humanitárias.

Segundo, a alta taxa de juros inviabiliza o crescimento da economia, a geração de emprego e renda e afasta os investidores. E não está servindo como freio para a alta inflação Estamos naquilo que se chama estagflação. O pior da economia: estagnação e inflação.

O terceiro desafio é o Congresso. Uma verdadeira casa de trocas,onde impera um fisiologismo selvagem sedento de cargos e verbas, indiferentemente das legendas do Centrão ou da direita bolsonarista. A briga entre os chefes das duas casas torna difícil a aprovação da mais alta importância e urgência.

Parece não ter fim a chantagem dos partidos e suprapartidos. Não estão interessados no país, no interesse público, na ajuda à população, e sim como arrancar privilégios e benefícios da necessidade de uma governabilidade frágil, sem maioria no Congresso da parte do executivo

E o clima de violência generalizada envolve a população, as famílias, as crianças, transmitindo uma sensação de insegurança pública.Torcemos para que Lula tenha sabedoria e saúde para enfrentar esses desafios.

