Lula-Alckmin: o que está em jogo?

Vem aí a chapa Lula-Alckmin em 2022. Não é a melhor chapa possível, mas entendo como a mais estratégica para o momento. É importante salientar que Lula vence sozinho as eleições, sem precisar de Alckmin ou qualquer outro nome de peso como vice. Entretanto, o que está em jogo nessa aliança não são as eleições: é a governabilidade num possível 3º mandato do petista.

Tendo Alckmin como vice, Lula abriria um importante caminho para pactuar com grupos hegemônicos do centro e da direita no Congresso. E por que isso seria necessário e importante? Porque não se constrói governo apenas com sua base partidária.

Nosso presidencialismo é de coalização e (a título de exemplo) para que qualquer PEC (Proposta de Emenda Constitucional) seja aprovada, é necessário que pelo menos 2/3 (ou 3/5) dos deputados federais e senadores votem a favor da proposta. Atualmente, a oposição na Câmara é composta por cerca de 140 deputados de 7 partidos - PT, PSB, PDT, PSOL, PC do B, PV e Rede, muito longe dos 2/3 e 3/5 necessários para levar adiante uma PEC.

Portanto, não basta colocar o presidente Lula lá de novo: ele precisa governar. E qual seria o principal desafio para Lula num possível 3º mandato a partir de 2023? São vários, mas a revogação da PEC-95 (a do teto de gastos) é sem dúvidas o maior obstáculo para o desenvolvimento social do país. Importante saber agora para qual partido Geraldo Alckmin irá. PSD? PSB? Solidariedade? Essa decisão só deve vir mesmo em abril.

Além disso, o contexto é de luta contra o fascismo. Forças do campo democrático precisam unir forças para derrotar a extrema-direita e retomar o caminho da civilidade, resgatando o que resta da nossa pobre e decadente democracia. Como disse no início: não é a chapa dos sonhos, mas política não se faz com o coração. Se faz com a razão.

