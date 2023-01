Lula botou o Brasil na moda!

Apoie o 247

Por Hildegard Angel, para o 247

A sensação de ontem da semana dos desfiles de alta costura em Paris foi Nossa Senhora Aparecida. Um espetáculo. Coberta de aplicações de ouro, a representação da santa negra brasileira desfilou ao som da voz de Maria Bethânia, recitando "Prece", de Fernando Pessoa, e cantando "Você" no encerramento do desfile de Stephane Rolland.

É geral a euforia do mundo da moda e da mídia especializada com o trabalho de Rolland e com a encenação.

Segundo a critica da revista Bazaar, "Este visual particular foi inspirado na padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, cuja imagem original está consagrada no altar-mor central em Aparecida, Brasil. Nas notas do programa, Rolland escreveu que o visual pretendia representar o ouro dos conquistadores explodindo à luz do sol nascente. Ele queria representar as mulheres dos rituais religiosos, “vestidas do barroco das igrejas baianas”. E parece que talvez Rolland estivesse pensando no Oscar, afinal, já que ele disse que toda a coleção foi inspirada em Orfeu Negro, de Marcel Camus, uma adaptação de 1960 do mito grego de Orfeu e Eurídice, ambientada em uma favela. no Rio de Janeiro durante o Carnaval"

Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, é aquela que reagiu a uma intrusão de Bolsonaro, querendo fazer comício na sua igreja. Os patriotarios atacaram os católicos protetores do templo, o pároco se posicionou com firmeza, e o castelo de piche do dragão da maldade começou a desmantelar...

