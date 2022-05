Quem respeita a democracia é contra o cancelamento. Mas no caso de Bolsonaro, se ele não for cancelado quem será cancelado é o Brasil, diz Gustavo Conde edit

A despeito de todas as dificuldades em codificar as estratégias de comunicação de guerra de Bolsonaro, o ex-presidente Lula começa a dar uma lição de política e de marketing político.

Quem comanda a comunicação no PT é Lula. Ponto.

Ele é o diferencial, o enunciador singular que organiza o discurso político e a retórica da persuasão. Nenhum marqueteiro na face da Terra é capaz de fazer isso, quanto mais no Brasil - com todo o respeito.

Se houvesse um marqueteiro competente nesse campo complexo do combate aos enunciados fascistas, ele já deveria ter oferecido algum resultado prático em algum lugar do debate público.

A hesitação dos profissionais da comunicação resultou no efeito óbvio para o campo anti-Bolsonaro: Lula organizou a vacina para esmagar o neonazismo à brasileira.

Ele demonstrou isso na recusa em comentar o caso Daniel Silveira de bate-pronto. Causou revolta no jornalismo de cativeiro - cujo esporte preferido é cobrar Lula - e amorteceu a violência institucional do miliciano da República.

Com isso, Lula equaciona, finalmente - e de maneira singela -, o silenciamento gradual da verborragia tóxica de Bolsonaro. Os próximos ataques histéricos do Torturador-Geral da República serão respondidos com... Silêncio - para, depois, serem devidamente desconstruídos, debochados e cancelados.

Todos somos contra o cancelamento, por evidente. Mas temos de admitir o prazer que é testemunhar um acontecimento histórico: Lula cancela Bolsonaro.

Assista a Live do Conde sobre o tema:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

