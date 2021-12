Lula é a melhor opção para Alckmin. E vice-versa

Apoie o 247

Por Alex Solnik

Preocupado com a aproximação entre Lula e Alckmin, Kassab já se movimenta para oferecer uma outra opção de vice ao favorito: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Mas tanto Lula continua sendo a melhor opção para Alckmin, quanto Alckmin é a melhor opção para Lula.

Ser vice de Lula é a melhor escolha do ex-governador porque dessa forma ele fica fora da disputa pelo governo de São Paulo, na qual teria de se confrontar com a máquina de Dória e ganha projeção nacional que não teria com nenhuma outra aliança.

Alckmin é a melhor opção para Lula porque atrai o eleitorado conservador paulista, o maior colégio eleitoral do país e ainda deixa a pista livre para Haddad se credenciar ao segundo turno na eleição a governador, provavelmente contra o candidato de Dória.

Se o vice de Lula for Pacheco, Alckmin será obrigado a se candidatar ao governo, atrapalhando Haddad.

Também está subentendido que se Alckmin quiser mesmo ser vice de Lula seu futuro partido terá de ser o PSB.

O PSD só lhe abrirá as portas da disputa a governador.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.