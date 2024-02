Lula é massacrado por fazer o que os covardes não fizeram: um grito pelo fim ao extermínio dos “sub-humanos”

Dói no peito perceber que a fala de um presidente causa mais indignação do que ver todos os dias cadáveres de crianças. Corpos de inocentes multilados edit

Observamos ao longo dos séculos com o extermínio da população indígena na América Latina, com o aval cristão e de lá pra cá pouco mudou. Um exemplo didático: Quando ocorreu a guerra Ucrânia, o mundo se compadeceu. Hollywood, Lucianos Hucks e milhares de pessoas ao redor do mundo compartilhando fotos de crianças loiras de olhos azuis em situação de risco.

A questão aqui não é a solidariedade em questão, mas a razão dessa solidariedade ser restrita apenas a tal segmento.

Por que corpos de crianças palestinas mutiladas não causa ojeriza, com a mesma intensidade?

Sem dúvidas existe um pacto silencioso e constrangedor que dá uma licença de morte aos “sub humanos”. E isso possui sim uma baliza racial.

Dói no peito perceber que a fala de um presidente da República causa mais indignação do que ver todos os dias cadáveres de crianças. Corpos de inocentes multilados.

Banalizaram a barbárie. O mal.

Vocês, revoltados seletivos, já perderam a alma há muito tempo.

E a barbárie com gostinho de hipocrisia. Líderes da extrema-direita que flertam cotidianamente com o nazismo (alô alô Bia Kicis, Kim Kataguri), atuam como paladinos da moral. Faça-me o favor.

Lula, que poderia muito bem ficar em sua zona de conforto silenciosa, com sua coragem e protagonismo diplomático, dá uma aula ao mundo: não devemos naturalizar o genocídio, por mais que o mundo naturalize a morte de “sub humanos”. Não existem sub-raças. Por mais que muitos queiram enfiar tal naturalização grotesca goela abaixo.

Que os palestinos tenham mais chance de sobrevivência após o alerta do presidente Lula. Mais uma vez, repito: parabéns pela coragem!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.