A entrevista histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à TV 247, concedida a mim e a Helena Chagas, Tereza Cruvinel e Luís Costa Pinto, teve ampla repercussão na mídia comercial por várias afirmações relevantes feitas durante quase duas horas de conversa, mas uma em especial mereceu destaque na imprensa associada ao projeto de destruição do Brasil: a de que Lula alimentava sentimento de vingança em relação a seu carrasco e pretendia "foder" Sergio Moro.

As viúvas do ex-juiz suspeito saíram em sua defesa e propagaram a falsa tese de que Lula estaria pretendendo usar o cargo para perseguir seus opositores. Nada mais falso. O contexto da fala deixa claro que Lula se referia ao sentido político de sua prisão também política. Ao aceitar a pena, mesmo ciente de sua inocência, Lula estava "fodendo" o ex-juiz e dando uma resposta política a uma arbitrariedade. Eis o que disse o presidente:

“De vez em quando um procurador entrava lá de sábado, ou de semana, para visitar, se estava tudo bem. Entravam 3 ou 4 procuradores e perguntavam ‘tá tudo bem?’. Eu falava ‘não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu foder esse Moro’. Vocês cortam a palavra ‘foder’ aí… eu estou aqui [na prisão] para me vingar dessa gente. E eu falava todo dia que eles visitavam lá. Entrava um delegado e eu falava a mesma coisa. ‘Se preparem que eu vou provar [que sou inocente]’”.

Para que Lula fosse preso, Moro antes "fodeu" a economia brasileira. Quebrou todas as construtoras brasileiras, paralisou praticamente todas as grandes obras públicas e destruiu mais de 4 milhões de empregos, segundo um estudo do Dieese. Enquanto Lula seguiu preso, o Brasil continuou sendo "fodido" pela ponte pelo futuro, implantada pelo regime golpista facilitado por Moro, que trouxe de volta a fome e a desmoralização do Brasil. E depois disso o ex-juiz aceitou ser ministro da Justiça de um governo de natureza nazifascista na expectativa de que fosse premiado com uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

A prisão de Lula, portanto, abriu uma porta de percepção para que todos os abusos, violências e arbitrariedades do ex-juiz recrutado pelo imperialismo para "foder" o Brasil e os brasileiros fossem expostos à luz do dia. E foi exatamente a resistência estóica de Lula que libertou o Brasil da noite mais escura de sua história. Quem "fodeu" Moro, na prática, foi o próprio ex-juiz que usou a toga para perseguir adversários políticos e tentar a alcançar o poder para consolidar um projeto de subdesenvolvimento e submissão internacional do Brasil.

