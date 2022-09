Lula já vence em todas as regiões do Brasil

Apoie o 247

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22/9, mostra que o ex-presidente Lula já vence a disputa presidencial em todas as cinco regiões do Brasil, com perspectiva sólida de liquidar a fatura contra o presidente Bolsonaro já no dia 2 de outubro (bem) próximo. A nível nacional, Lula pontuou 47% contra 33% do seu adversário.

Pelos dados da pesquisa desta quinta, considerada a mais ampla do país, pois consultou mais de 6.754 eleitores, a última região conquistada por Lula foi o Sul, onde já supera Bolsonaro por 40% a 39%.

As regiões Norte e Centro-Oeste, onde Bolsonaro dominava até bem pouco tempo, também se consolidam no Datafolha como território favorável ao ex-presidente, que deixou o seu governo, após oito longos anos de gestão, com o recorde de quase 90% de aprovação popular, segundo registrou à época os principais institutos de pesquisa do país.

Vale o destaque de que é nessas duas regiões que se localiza a Amazônia, a maior, mais rica e mais bonita floresta tropical do mundo, essencial até para o equilíbrio climático do planeta.

E foi nesse grande território florestal, já defendida pelo mundo inteiro por sua importância vital para o meio ambiente da Terra, que Bolsonaro provocou o maior dos desastres de sua péssima gestão no país. Sem fiscalizar e até incentivar o avanço de sua ampla devastação por madeireiros, garimpeiros, grileiros e fazendeiros ilegais, como jamais havia ocorrido no país. No Norte, Lula vence por 42% a 36% e no Centro-Oeste por 41% a 38%.

Na região Nordeste, a grande supremacia da preferência dos eleitores por Lula vem dos grandes benefícios que ele levou para a sua região de origem, entre eles a transposição das águas do rio São Francisco e a construção de cerca de dois milhões de sisternas, ambas as ações para combater as malvadas secas nessa que é uma das regiões mais belas do Brasil e do mundo. Lá, Lula vence Bolsonaro por 62% a 24%.

Por fim, vem a região Sudeste, a mais habitada do país e, por isso, a que costuma ser decisiva para a vitória de qualquer presidente. E Lula lá vence Bolsonaro pelo razoável placar de 41% a 36% na preferência de seus eleitores.

É claro que toda essa história de regiões e números eleitorais se circunscrevem ao alcance científico das pesquisas, mas mostram que a onda nacional pro-Lula vem avançando, real e firmemente, para o Brasil eleger o ex-presidente pela terceira vez, apostando no sucesso que foi seus dois governos nos setores econômicos, sociais e culturais. Em contramão ao desastre em que se transformou, nos últimos quatro anos, a horrorosa gestão do atual presidente da República.

