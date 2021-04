Lula nos convoca à esperança

Tantas vezes olhamos para o Lula com esperança! Esperança que aquela greve heroica derrubasse o arrocho salarial! Esperança que a transição nos levasse realmente a uma democracia no Brasil! Esperança que ele derrotasse o Collor, a Globo e a direita! Esperança que ele nos conduzisse a terminar com o governo de FHC e seu modelo neoliberal! Esperança que ele mostrasse que vale a pena derrotar o medo!

Esperança de que ele governasse para todos, mas que atendesse mais a esperança dos desesperançados. Olhamos para ele na esperança de que as desigualdades diminuíssem no país mais desigual do continente mais desigual! Esperança de que ele resgatasse a imagem do Brasil no mundo! Esperança de que criasse os empregos que os brasileiros necessitam tanto! Esperança que passássemos a ter orgulho de sermos brasileiros!

Esperança de que ele saísse daquela masmorra em que tentavam encerra-lo! Esperança de que a justiça foi feita com ele! Esperança de que ele saísse por aquela porta da Polícia Federal! Esperança de que ele viesse a abracar a todos da vigília! Esperança de que ele voltasse a nos falar no Sindicato dos Metalúrgicos! Esperança de que ele voltasse a falar para todos nós e a ouvir sempre a todos!

Esperança de que ele recuperasse seus direitos plenos! Esperança de que aqueles chacais que achavam que o tinham tirado da vida politica do país, fossem desmascarados! Esperança de que o Judiciário reconhecesse exatamente o que o Lula denunciava há tanto tempo! Esperança de que a mídia que o tinha caluniado tanto, tivesse que se render à verdade e à dignidade dele!

E o Lula nunca nos decepcionou, sempre atendeu àsnossas esperanças. E a que nos convoca o Lula agora?

Antes de tudo a nos unirmos para ajudar o povo a superar tanto sofrimento e risco, da fome e do vírus. A recuperar-nos das derrotas que afetaram tanto nossos espíritos. A voltar a acreditar que um outro Brasil é possível. A ter confiança nas lutas do povo. A saber que podemos fazer muito mais do que imaginamos.

A sabermos que toda luta pela justiça termina triunfando, se mantemos nossa tenacidade e nossa confiança na verdade. A sabermos que só nos unindo podemos triunfar. A sabermos que temos que deixar de lado todas as pequenas diferenças que nos separam, para nos juntarmos nas tantas coisas que nos unem. A sabermos crescer nas crises e não ficarmos com pequenos rancores que nos matam a alma.

Lula nos convoca de novo à esperança. À esperança de que podemos derrotar o genocida. De que podemos derrotar a fome. De que podemos derrotar o vírus.

Lula nos convoca a restaurar a democracia no Brasil, para não a perdermos nunca mais, porque é só na democracia que a vontade da maioria se impõe. Porque só na democracia que todos podem ter voz e falar por si e por todos. Porque só na democracia o povo pode se organizar livremente. Porque é só na democracia que o melhor de cada um por sai externamente e se encontra com o melhor dos outros.

Lula nos convoca a resgatar o Brasil, a voltar a ter um país que cresce e distribui renda, a um país que acolhe a todos, a um país em que não existam desamparados e abandonados. Um país em que ninguém mais durma e viva na rua. Um país em que nenhuma criança mais durma com fome. Um país em que todas as crianças tenham escolas, em que todas as regiões do país tenham universidades. Um país em que as mães e os pais possam educar os filhos para um mundo melhor. Um país em que todo mundo volte a viver com esperança.

Lula nos convoca à luta, a percorrer o Brasil para falar e ouvir o povo. Lula nos convoca a ser contemporâneos deste nosso país desesperançado, para que juntos possamos voltar a ter esperança.

Porque o Lula é, em si mesmo, a esperança de sairmos desta situação miserável para um Brasil melhor, mais humano, mais solidário.

Porque tratamos de ser a voz do Lula quanto ele não podia falar, agora ele, livre, fala por todos nós. E nos convoca à esperança de voltarmos a ser felizes, juntos, unidos, abraçados, dando a mão para todos, não deixando ninguém para trás, cuidando de todos, especialmente dos que estão abandonados.

Lula nos convoca ao melhor de nós, a tudo o que temos de humanidade, de solidariedade, de empatia, de vontade de fazer tudo o que podemos por todos, especialmente pelos tantos desamparados, pelos que mais necessitam.

Lula nos convoca à esperança. Que estejamos todos à altura das circunstâncias e dos desafios. Porque a própria vida e a trajetória do Lula é a história da esperança que triunfa sobre a morte, sobre o desalento, da esperança que vence todos os obstáculos, mesmo quando parecem intransponíveis.

Lula nos convoca à esperança e de ter esperança, à esperança de voltarmos a ter um Brasil cheio de esperança, de vida, de justiça, de solidariedade.

