Lula pistola

Poucas vezes vi o presidente Lula tão pistola quanto no vídeo que circula hoje, o do seu discurso na reunião do ministério.

Ele estava literalmente puto da vida e falou poucas e boas diretamente aos bancos públicos, ou seja, a Caixa e o Banco do Brasil.

Em resumo, aos brados, visivelmente mal humorado, e com cara de poucos amigos (o que é raro acontecer) deu uma bronca por não emprestarem o quanto deveriam para girar a roda da economia.

“Não podemos admitir que o gostoso é guardar dinheiro”, disse ele.

É claro que, indiretamente, ele estava se queixando dos juros altos, que insistem em não cair. Pequenos empresários não se arriscam a pedir empréstimo. Quando arriscam, entram numa via sacra. Porque os bancos, que sabem o tamanho do endividamento e da inadimplência, fazem de tudo para não emprestar.

Me lembro muito bem que as presidentes da Caixa - Rita Serrano - e do Banco do Brasil - Tarciana Medeiros - tomaram posse com muita festa e a presença do presidente da República.

Mas o governo não é uma festa.

