Lula tirou a roupa do "rei"

Depois de ignorar, e evitar apertar a mão da política representante da Ocupação na Palestina, Tzipi Livni, que de sua cadeira o cumprimenta meio encabulada, o vice-Primeiro Ministro e ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, foi direto ao ponto: "Antes de tudo, a primeira coisa, a questão chave é que esta guerra tem que terminar. Esses crimes de guerra precisam ter fim. Nada justifica a continuação da destruição da vida de dois milhões de pessoas. Nada justifica atacar hospitais. Nada justifica a matança de 12 mil crianças. Nada justifica tornar órfãs 17 mil crianças em Gaza. Isso é inaceitável por qualquer padrão de valores. Israel cruzou qualquer linha moral, legal, humanitária que exista. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos que situar essas coisas corretamente. É inaceitável ficar contornando e não reconhecer que o problema está na política de Israel. Israel não quer reconhecer o direito do povo palestino de existir. Eles não estão apenas dizendo isso. Eles estão fazendo tudo para inviabilizar a solução da existência de dois estados."

Ayman Safadi é uma das mais ilustres e respeitadas autoridades políticas da Jordânia. Quando ele fala, estão falando o Rei Abdullah II e o Primeiro-Ministro Bisher Al-Khasawneh.

Parodiando a fábula "O Rei está nu", Lula teve a coragem de falar o que ninguém diz. Realmente, ele ultrapassou a linha vermelha. A linha vermelha da censura, do medo, da hipocrisia.

Lula está certo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.