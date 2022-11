Lulalá em Lisboa

Apoie o 247

ICL

Por Hildegard Angel, para o 247

Manifestantes pró Lula, brasileiros e portugueses, fizeram a festa na sua chegada a Lisboa, diante do Palácio de Belém. Entusiasmados, cantando "Lula, guerreiro do povo brasileiro", eles eram muitos. Foi lindo.

Jovens de saída das escolas esperavam pela chance de serem fotografados ao lado de Lula.

Depois da "exuberância" no The New York Times, da aclamação geral na COP27, no Egito, só mesmo o carinho de nossos irmãos portugueses para arrematar.

O Brasil a partir desta semana voltou a ser o Brasil que o mundo sempre e admirou é que, ao longo do governo de Bolsonaro, passou a olhar com inquietação e desencanto.

Esse 'boom' provocado na mídia internacional levou os jornalistas a comentarem que Lula será o primeiro presidente brasileiro a cumprir quatro anos e dois meses de mandato. Sua posse extra-oficial foi no dia da eleição, que coincidiu com o dia da abdicação de Bolsonaro, ausentando-se desde então da Presidencia.

Na entrevista coletiva dada à chegada em Portugal, Lula nada omitiu ou esqueceu. Nem mesmo do Prêmio Camões, que Bolsonaro disse que não entregaria a Chico Buarque, e este disse que dele não o receberia de jeito nenhum. Lula se comprometeu a voltar a Portugal no ano que vem para entregar a honraria ao nosso maior poeta.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.