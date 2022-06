Manobra de Kassio e Mendonça tem pernas curtas

Apoie o 247

Kassio Nunes Marques e André Mendonça fizeram um péssimo negócio ao tentar ajudar Bolsonaro a desacreditar as urnas eletrônicas.

Fazendo tabelinha, o primeiro anulou a cassação e o segundo barrou o julgamento da anulação da cassação do deputado bolsonarista Francisco Francischini, que “denunciou” fraude nas eleições de 2018, sem apresentar provas. E foi o primeiro político condenado por fake news.

Com o pedido de vista de Mendonça, nesta madrugada, o julgamento da liminar de Kassio no plenário virtual foi suspenso e presume-se que ele fará o mesmo no julgamento da 2a Turma, às 14h00, que será presencial.

Se isso ocorrer, no entanto, Cármen Lúcia poderá cassar, com outra liminar, a liminar de Kassio Nunes Marques, na ação movida pelo deputado Pedro Paulo Bazana, que tinha assumido o lugar de Francischini.

Ela poderia tê-lo feito de pronto, mas preferiu mandar o caso ao plenário.

Além de não alcançarem o objetivo almejado por eles e por Bolsonaro, Kassio e Mendonça isolam-se ainda mais no STF ao se aliarem ao presidente da República e não aos seus pares.

E se firmam como os dois ministros que, em vez de defenderem, agridem a Constituição brasileira. Mas que sempre serão derrotados pelos outros nove.

Como toda mentira, a manobra deles tem pernas curtas. Ou pés de barro.

Não vai levar a lugar algum.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

