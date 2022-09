Meirelles pode garantir primeiro turno

Apoie o 247

Por Alex Solnik

Lula marcou um gol de bicicleta ao garantir, hoje, o apoio de oito ex-presidenciáveis, dentre os quais Henrique Meirelles, sem dúvida o apoio mais forte.

Primeiro porque vem de um homem do mercado financeiro, do campo conservador, que é majoritariamente antipetista; segundo, por ter sido presidente do Banco Central do governo Lula e é testemunha e co-participante do sucesso do seu mandato.

A pequena porcentagem que falta para Lula levar no primeiro turno poderá vir dos conservadores indecisos, que já desistiram de Bolsonaro, mas ainda resistem a ele.

O voto de confiança de Meirelles poderá dar mais votos a Lula que Ciro.

Pelo andar da carruagem, Ciro não será nem o fiel da balança dessa eleição.

