A poetisa Cristine Nobre Leite se sensibiliza com o assassinato do congolês Moïse Kabagambe ocorrida no dia 24 de janeiro edit

Apoie o 247

ICL

Cipó de Aroeira

Moïse, Presente!

Por Cristine Nobre Leite

O Brasil do carnaval,

Do samba, do futebol

De belo raiar de sol

De tanto potencial

Vai se mostrando brutal

Quando o assunto é racismo

Vê-se a alta de um fascismo

Bem no seio da Nação

Gente perdendo a visão:

Cegueira e barbarismo

Moise aqui foi vitimado

Violência com paulada

Escrevo muito chocada

Com o que foi noticiado

Calmantes? Quero um bocado

Mas antes vou versejar

Pra algum coração tocar

A qualquer hora do dia

E uma simples poesia

Possa uma mão afagar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Era um jovem Congolês

Que veio refugiado

Sem ter dinheiro guardado

Quis seus duzentos da vez

Pelo trabalho que fez

Deveria receber

Nunca imaginou morrer

Por aquela mixaria

Com tanta selvageria

Que me custa descrever

Bem no Rio de Janeiro

Lá na Barra da Tijuca

Um inesperado machuca

Faz doer o mundo inteiro

Como em "O Navio negreiro"

Castro pôs-se a declamar:

"Em sangue a se banhar

(Num)... estalar de açoite

Homens negros com a noite

(Vão)...Horrendos a dançar"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É certo que a escravidão

No Brasil ainda arraigada

Ficou muito impregnada

Na elite da exclusão

Atraso pra evolução

De uma Nação Soberana

Que pouca energia emana

Para o quesito equidade

Há cinzas de iniquidade

E muita pessoa insana

As cores de uma bandeira

Distintas das raciais

Algumas menos iguais

Outra parece maneira

Tez branca não é barreira

Cor negra parece afronta

Mas o vermelho desponta

No sangue de um cidadão

Que ao querer transfusão

A cor da pele não conta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.