Muhammad al-Durrah e o genocídio palestino

Há 22 anos, a imagem da criança sendo assassinada pelo exército de Israel, enquanto tentava se proteger entre os braços do seu pai, deu a volta ao mundo edit

Em 28 de setembro de 2000, o exército Israeli de ocupação atacou o Nobre Santuário da Mesquita de al-Aqsa com vários oficiais israelenses de direita protegidos por 2.000 soldados. Muçulmanos palestinos dentro da mesquita de Al-Aqsa protestaram contra sua visita provocativa.

No dia em que Muhammad al-Durrah foi assassinado, um grupo de palestinos furiosos se aproximou do assentamento israelense de Netzarim, no meio da Faixa de Gaza. Eles atiraram pedras nos soldados da ocupação israelense que montaram um posto de controle militar em seu portão leste.

Quando o menino e seu pai se esconderam atrás de uma pequena estrutura de concreto, Jamal al-Durrah gritou para os soldados israelenses pararem de atirar no menino. Seus gritos foram ignorados e Muhammd foi baleado várias vezes, morrendo no colo de seu pai.

Uma ambulância e um jipe ​​particular que queria vir socorrê-los foram atingidos por outra sequência de tiros. 45 minutos depois a calma voltou, lá se descobriu que Muhammad e os motoristas de ambos os veículos haviam morrido e Jamal estava gravemente ferido. O incidente provocou uma reação internacional furiosa, os palestinos aproveitaram a situação para transformar o menino em mártir e símbolo da resistência. O exército israelense assumiu sua responsabilidade, mas diante da reação da comunidade judaica, em 2007 retirou sua aceitação da responsabilidade, duvidando da morte da criança. Na França, foi iniciado um julgamento para chegar à verdade dos acontecimentos e descobrir o que aconteceu nos 16 minutos que as câmeras não registraram.

"Muhammad tinha um caráter forte. Ele estava sempre do lado da verdade, defendia-a e ajudava os oprimidos. Ele também gostava de ajudar os outros com o pouco que podia", disse ele. O martírio de meu filho "não foi esquecido pelo mundo", disse Jamal. "Ele nunca será esquecido."

O pai do menino, Jamal al-Durrah, renova seu apelo para que o regime israelense seja responsabilizado pelo assassinato de seu filho e por todos os crimes e massacres que cometeu contra o povo palestino.

Imagens do tiroteio correram o mundo. No entanto, nenhuma organização internacional jamais pediu que os assassinos do menino fossem levados à justiça por seu assassinato. Vinte e dois anos se passaram desde o assassinato de Muhammad al-Durrah e o regime de apartheid de Israel continua a matar palestinos, incluindo crianças.

