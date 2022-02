Muitos santos, diabos e deuses vestem a prada da desigualdade

Apoie o 247

Hoje é dia do meu aniversário, disse um filho ao seu pai. E o homem o fitou com desdém, e retrucou: O diabo não aniversaria. E Vítor... então avisou: - Chega de insultos pai, hoje faço 28 anos e irei embora daqui, e nunca mais voltarei.

Graças a Deus, disse Lucas ao primogênito. O rapaz saiu da sala e pegou o elevador dentro da mansão no Joá, bairro do Rio de Janeiro, com maior IDH e maior renda per capita do Rio de Janeiro. O jovem disse: abra a porta, e a porta se abriu através do poder da (tecnologia favorável aos multimilionários capitalistas). Jorge do terceiro andar da mansão, agradeceu quando viu o filho rumar para fora, depois de duas décadas e alguns anos de obsessão. Jorge desceu as escadas e lanchou. Depois carregou seu Astra 2008 até o posto 8, em Ipanema, lá ele ministrava aulas de teatro aos desiguais da Rocinha, um grupo de adolescentes que viviam aquém, segregados em um local escolhido pelo diabo, que com certeza veste a Prada da desigualdade. Quem é Vítor? o futuro presidente do Brazil com z, em 2030. Quem é o Lucas Jorge? um ex-morador de rua...

