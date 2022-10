NÃO a todos os cristãos anticristãos!

Apoie o 247

Todos os católicos e os cristãos que apoiam o MENTECAPTO, na minha humilde e modesta opinião, deveriam ser EXCOMUNGADOS.

Esconjuro, satanás!

Sou cristão, católico. Aqueles que me conhecem de perto bem o sabem.

Mas, esclareço, de saída, não tenho nada contra evangélicos (na verdade, os fiéis de igrejas pentecostais ou protestantes). Católico também é, a rigor, um evangélico. Não tenho nada contra os espíritas, contra os muçulmanos, contra os de religiões de matrizes africanas. Cada um com a sua fé. Vai na fé, irmão.

Cada um com a sua fé, reitero. Mas, esclareço também, se você professa uma fé que defende e propaga os ensinamentos de Jesus Cristo deve ser, obrigatoriamente, por uma questão essencial, de fé – não somente por força do hábito – coerente com os princípios do cristianismo. Caso contrário, você é um “hipócrita” ou um falso discípulo/amigo de Jesus Cristo.

Confesso, prezados irmãos, que é deveras desalentador e até exasperante constatar que algumas igrejas católicas se transformaram em templos de hipocrisia, verdadeiros sepulcros caiados. Não todas – registre-se. Graças ao Bom Deus!

Pois, pergunto-lhes: como pode um cristão defender ideias que são contrárias ao ensinamento do Bom pastor, Jesus Cristo?!

Como pode?!

A resposta é simples, óbvia até. Simplesmente porque NÃO são bons cristãos. Ou NÃO são boas ovelhas, tampouco bons pastores. Portanto, NÃO dê ouvidos a eles.

Teve um padre da minha diocese, na cidade de Assis, que chegou a divulgar um vídeo em suas redes sociais conclamando o povo a “ter medo do comunismo” na hora de votar. Que comunismo?! O que é que o PT tem a ver com o comunismo?! NADA. Radicalmente NADA. Lula sequer pode ser considerado um candidato de esquerda, quanto mais “comunista”. MENTIRA! Padre MENTIROSO!

Soube que esse mesmo padre disse, numa eleição passada, que quem votasse na candidata do PT deveria se confessar depois. Votar no PT seria “pecado”, na sua opinião de... sacerdote. Note bem: um homem que se dedicou ao estudo de Teologia e Filosofia, além da Bíblia, claro, por cerca de 8 a 12 anos, dizer uma coisa dessas! Sei... Imagine o que ele não diz ao seu rebanho em suas homilias.

Que Deus tenha piedade e perdoe os seus e os nossos pecados!

Outro padre disse em uma de suas homilias que quem fosse contra o aborto NÃO deveria votar em determinado candidato.

Como assim?! O que tem Lula ou o PT a ver com o aborto?! Radicalmente NADA. Lula é CONTRA. Eu também sou CONTRA. TODOS os católicos que votam no PT são CONTRA. Associar Lula ou o PT ao aborto é uma grave fake news; é uma deslavada MENTIRA, um grave pecado.

Como diria Caetano Veloso na letra-poema da canção Haití (cantada por ele e por Gilberto Gil): “(...)E esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital/ E o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal”(...).

O candidato do padre, este sim, defendeu o aborto em seu passado. Mas perdoemos o seu passado. Todo cristão deve aprender a perdoar. O problema é que esse candidato defende uma espécie de “aborto tardio”, quando diz que “bandido bom é bandido morte”, e defende a tortura e a pena de morte.

Jesus foi torturado e sentenciado à pena de morte. Mas alguns padres e os falsos cristãos fingem não saber disso. Hipócritas!

Sim, ele apoia, nas sombras e nas entrelinhas de sua pregação capciosa, o MENTECAPTO, o inominável, o falso Messias.

Na homilia da missa de hoje, chegou ao desplante e grave equívoco – veja bem, no dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida – a dizer, em referência à imagem da padroeira do Brasil, que era “tosca”. Não existe contexto que justifique a utilização deste qualificativo. A menos que sua utilização revele o que vai na alma do padre.

Perdoai-o(s), ó Pai! Ele(s) não sabe(m) o que dizem.

Mas nos esforcemos, insisto, para sermos bons cristãos e digamos que esse foi apenas um deslize retórico do padre, pastor da minha igreja. Responsável por guiar o seu rebando no caminho do Cristo, caminho de todo bem e do bom e verdadeiro cristão. Sejamos piedosos; tenhamos comiseração.

Porém, boa parte do seu rebanho entendeu as entrelinhas de sua pregação e NÃO gostou. Minha esposa e conhecidos meus, presentes à missa, muitos deles inclusive servidores da sua paróquia, como fiéis leigos, também NÃO gostaram nem um pouco. Muitos, como eu, só não se levantaram por, insisto, se esforçarem para serem bons cristãos e por servirem à igreja.

Também NÃO gostaram quando o padre, num oportunismo feio de se ver, aproveitou-se da igreja cheia para deitar uma falação enviesada contra “supostas ideias perigosas” que ele via em disputa nessas eleições – numa referência indireta ao candidato do PT.

Sou cristão – tenho ORGULHO de lhes dizer.

Sou contra o aborto.

Sou contra a tortura e a pena de morte.

Sei que o comunismo é apenas um fantasma, um espantalho evocado pelos oportunistas e/ou ignorantes.

Sou também contra os falsos Messias, os falsos profetas e falsos padres.

Alguns desses, diga-se a bem da verdade, deveriam se despir da batina e, quem sabe, vestir uma mortalha. Ou, quiçá, uma camisa da seleção canarinho.

Talvez estas fossem vestimentas mais apropriadas à sua infame pregação contaminada pela mentira e pela morte.

Deus é AMOR! Jesus é AMOR! Cabe lembrar-lhes.

Alerto-lhes: NÃO acreditem nas fakes news propagadas por maus pastores nas redes sociais e nas igrejas.

Ah, a propósito: os padres redentoristas, os do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, leram e assimilaram bem a Palavra e conhecem a chamada Doutrina Social da Igreja (sim, ela existe). Não apenas a conhecem; eles a praticam.

Ser cristão, meus irmãos, é outro lance!

Bote fé.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

