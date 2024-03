Não existe amor nem educação no governo de SP

Apoie o 247

Parodiando a linda canção Não Existe Amor em SP, de Criolo, neste título, porque a cada manifestação do governador Tarcísio de Freitas e a cada projeto do nefasto empresário Renato Feder, secretário da Educação do estado, comprovamos a absoluta falta de compromisso do governo estadual com a educação pública e, por consequência, com as pessoas que mais precisam de uma educação pública voltada para a maioria da população, com qualidade e diversa como deve ser.

Recentemente o governador teve a cara de pau de dizer em um evento da Secretaria da Educação que "a gente sabe que o melhor professor ainda não tem a melhor condição. A gente sabe que eles não têm a melhor infraestrutura. A gente sabe que eles não têm o melhor salário. Mas eles têm muito amor".

Disse isso para esconder a total incapacidade de Feder em resolver de modo sustentável e permanente os problemas deixados pela já péssima gestão anterior. Só que o ainda secretário consegue piorar o que já estava muito ruim.

Haja visto o processo de atribuição de aulas deste ano, que conseguiu desagradar a gregos e troianos e sem amor nenhum deixou escolas sem professores e professores sem trabalho. Em total prejuízo aos estudantes, à comunidade escolar e à sociedade.

Professores chamados “temporários” ficaram sem aulas e sem salários e nas escolas faltam profissionais. A coisa já vinha degringolando há tempos, mas Feder e Tarcísio conseguiram a façanha de deixar tudo muito pior.

E sim governador, amamos o que fazemos, amamos a educação pública, amamos nossos estudantes, mas não podemos aceitar de forma nenhuma o total descaso que o governo do senhor tem pela educação pública, pelos profissionais do serviço público, pelos estudantes e pela comunidade escolar.

Não dá mais. O empresário Feder não tem a mínima condição moral para continuar comandando a Secretaria da Educação e o senhor tem a obrigação de respeitar a lei e contratar todos as professoras e os professores aprovados no último concurso como efetivos até o número pelo qual não haja nenhuma escola com falta de professoras e de professores em nenhuma disciplina. Efetive todos os aprovados já! E antes que me esqueça, Fora Feder!

Porque “Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você/Encontro duas nuvens/Em cada escombro, em cada esquina/Me dê um gole de vida/Não precisa morrer pra ver Deus”, como canta Criolo.

