Não será no primeiro turno

Durante esta semana, o Instituto Datafolha tem a previsão de lançar duas pesquisas: na quarta-feira, 27, será divulgado levantamento realizado com jovens de 15 e 29 anos e na quinta-feira, 28, outra pesquisa com o eleitorado brasileiro convencional.

A divulgação da pesquisa Datafolha traz expectativas e euforia entre os eleitores de Lula. Comemorar vitória antes do tempo pode frustrar quem comemora e inflar quem estava praticamente derrotado.

O PT tem que trabalhar de maneira sóbria e natural com a ideia do segundo turno, para evitar a atmosfera de ‘água no chopp’, caso Lula não seja eleito em primeiro turno.

Em um suposto segundo turno, se a campanha adversária medir e perceber que há elevado grau de desapontamento e decepção da militância petista, entrará para o pleito de peito estufado, como vencedores, podendo disseminar a ideia do triunfo para além da bolha bolsonarista.

O Partido dos Trabalhadores sabe que não será uma eleição fácil, apesar das pesquisas indicarem um ‘certo conforto’ na liderança de Lula, o clima de ‘já ganhou’ deve ser totalmente descartado pelo partido e, principalmente, pela militância.

A campanha tem que manter os pés no chão para garantir e sustentar a posse de Lula, contra a inevitável reação de uma horda que não aceitará republicanamente a derrota. Será preciso usar a lógica anisiana e a dialética de uma inteligência acostumada a pensar com a cabeça e as mãos.

