Nasce um líder mundial

Fantástico o discurso de Lula na COP 27. Sua estreia no cenário internacional depois de eleito. Não poderia ter sido melhor. Ele deixou claro que não veio apenas colaborar com a luta pela preservação do meio-ambiente no planeta, veio para liderar. E a razão é muito simples: a sobrevivência do planeta depende da Amazônia. E a Amazônia será prioridade de seu governo.

Ele se alcunhou “Lula, o cobrador”.

Prometeu cobrar decisões de outras COP que não saíram do papel. Deixou bem claro que os países ricos têm que pagar aos mais vulneráveis pelos danos ambientais. E que o Conselho de Segurança da ONU tem que ser ampliado e reformulado. E que a paz entre os povos é fundamental.

O Brasil está ganhando um presidente e o mundo está ganhando um líder.

