Nazistas: Os rabos estão de fora!

O Instituto Brasil-Israel vem condenando as referências nazistas de Bolsonaro, filhos e seguidores. "Vocês ofendem a memória das verdadeiras vítimas do nazismo e não enganam ninguém", disse o IBI em nota.

Bolsonaro sempre demonstrou traços do nazismo em sua personalidade autoritária, violenta, excludente, extremista e preconceituosa. Diversas vezes manifestou desprezo pelas minorias e falta de compaixão em momentos de dor, como sua indiferença pela pandemia.

Seus seguidores fazem culto à sua imagem, fazem saudações gestuais e cumprimentos que são símbolos utilizados pelos nazistas na Alemanha à época de Hitler.

Bolsonaro mantém um serviço pessoal e secreto de informação, como ele mesmo disse na reunião ministerial, e tenta aparelhar a polícia federal para proteger sua família e amigos, notórios integrantes da organização criminosa conhecida por milícia. Hitler tinha a polícia secreta do Estado conhecida por Gestapo.

Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular, símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo é crime, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa.

Pontualmente somos afrontados por indivíduos fazendo apologia ao nazismo. Empresário paulista foi preso esta semana por guardar em seu escritório um arsenal, bandeira nazista e munição de uso restrito.

Assim como fizeram com os judeus, os neonazistas brasileiros elegeram os petistas como os inimigos a serem destruídos. Fazem propaganda negativa e espalham mentiras, o escritório do ódio funciona ao lado do gabinete presidencial, assim arregimentam simpatizantes à sua causa e demonizam partidos de esquerda, artistas e jornalistas.

Pesquisadores revelaram que Bolsonaro emite sinais aos apoiadores do nazismo pelo mundo. O copo de leite que exibiu e tomou em uma Live, é um sinal utilizado pelos supremacistas brancos.

Eles vão negar, zombar, tentar ridicularizar e intimidar quem denuncia. Estão convencidos de suas táticas e acreditam nos absurdos de seus objetivos.

Apesar de não serem inofensivos, muito pelo contrário, os neonazistas brasileiros não fincarão suas bandeiras, retornarão para o esgoto de onde vieram. Restando os simpatizantes, na maioria homens, imbecis, retardados, que não tiveram infância e que buscam autoafirmação.

