No Jornal Nacional, Lula falou ao povo e a esperança ressurgiu

Lula é o candidato mais preparado para governar o país e isso ficou mais do que claro após sua entrevista ao Jornal Nacional, na Rede Globo, nessa quinta-feira (25). O ex (e próximo) presidente foi o terceiro candidato a participar da sabatina realizada pela emissora.

Nas redes sociais, brasileiras e brasileiros apontaram a diferença GRITANTE entre as entrevistas com Lula e Bolsonaro, que participou do bate-papo na segunda-feira (22). No Twitter, por exemplo, a desenvoltura de Lula como o maior líder político do Brasil foi elogiada por grande maioria dos que acompanharam o debate. Foram mais de 1 milhão de interações.

Era como se as pessoas estivessem carentes de um alguém que falasse sua linguagem de maneira tão aprazível. A fala, a postura, o olhar... Toda a linguagem corporal passava confiança. Ao contrário de Bolsonaro, que teve seu desalento apontado até mesmo por alguns apoiadores.

Enquanto o PTista respondeu todas as perguntas com habilidade e postura de quem sabe o que está falando, Bolsonaro se esquivou de quase todos os questionamentos e, como de praxe, mentiu. Inclusive, para participar da sabatina, o então presidente impôs a condição de não ser questionado sobre as rachadinhas do seu filho Flávio e nem sobre outros temas que envolvem sua família.

Em contrapartida, Lula deu aula. A primeira pergunta, como era de se esperar, foi sobre a corrupção durante os governos do PT, tema que faz com que muita gente alimente apatia pelo Partido e seus governantes. Entretanto, apesar da delicadeza do tópico, Lula não esmoreceu. Com maestria, afirmou que tudo o que foi descoberto só ocorreu porque tanto ele quanto Dilma fortaleceram os mecanismos de transparência e as instituições responsáveis por esse tipo de investigação.

Foi em seu governo, inclusive, que foi criado o Portal da Transparência, ferramenta que possibilita que o cidadão fiscalize o uso do dinheiro público, além de se informar sobre outros assuntos relacionados à gestão pública. “A corrupção só aparece quando você permite que ela seja investigada”, disse.

O trato com a jornalista Renata Vasconcellos também foi ressaltado pelos internautas. Enquanto Bolsonaro ─ que tem o histórico de ataque à imprensa, principalmente às profissionais mulheres ─ foi mais duro nas respostas à jornalista do que a Willian Bonner, Lula soube tratar os dois com igual respeito.

“Me chama atenção o respeito de Lula pela Renata. Ele o tempo todo coloca ela presente e participando da entrevista. Homem que respeita mulher é outra coisa”, pontou uma internauta.

Temas como saúde, emprego, comida na mesa, dignidade e qualidade de vida para as brasileiras e brasileiros também estiveram em pauta. E, mais uma vez, Lula foi professor. Com a experiência de quem governou o país por duas vezes, Lula apontou os reais problemas e as possíveis soluções para fazer o Brasil feliz de novo. E todas essas saídas têm como primícias, como apontou, sua eleição ao Plano e a eleição de parlamentares que tenham compromisso com o povo brasileiro. “O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha".

Após a entrevista, foram registrados gritos, fogos e aplausos em várias cidades país a fora. Lula falou ao Brasil a linguagem do brasileiro e suas palavras contagiaram. Os ânimos foram revigorados e a confiança em um líder ressurgiu.

Foi o prelúdio de um novo começo.

O Brasil será feliz de novo!

