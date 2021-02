Você entrou, nós te chamamos de “fascista”, “genocida”, você atendeu e respondeu que nos encontramos em 22.

Nos encontramos em 22, vem com tuas milícias, nós chegaremos com o povo.

Nos encontramos em 22, vem com os banqueiros, nós chegamos com os trabalhadores.

Nos encontramos em 22, vem com tuas armas, nós chegamos com as armas do povo.

Nos encontramos em 22, vem com tuas mentiras, nós chegamos com a verdade.

Nos encontramos em 22, vem com a bandeira que você beija, nós chegamos com a bandeira brasileira.

Nos encontramos em 22, vem com teus milicos, nós chegamos com os batalhões de brasileiros.

Nos encontramos em 22, vem com o Centrão, nós chegamos com gente honesta e trabalhadora.

Nos encontramos em 22, vem com os machistas, nós chegamos com as mulheres.

Nos encontramos em 22, vem com os truculentos, nós chegamos com gente de paz.

Nos encontramos em 22, vem com teu negacionismo, nós chegamos com nossas afirmações.

Nos encontramos em 22, vem com teus guarda-costas, nós chegamos com nossas crianças.

Nos encontramos em 22, vem com teus filhos, nós chegaremos com os filhos do povo.

Nos encontraremos em 22, vem com teu obscurantismo, nós chegaremos com todos os professores.

Nos encontraremos em 22, vem com tua ignorância, nós chegaremos com todos os cientistas.

Nos encontraremos em 22, vem com teus torturadores, nós chegaremos com todos os pacifistas.

Nos encontraremos com 22, vem com teus fanáticos, nós chegaremos com todas as pessoas do saber.

Nos encontraremos em 22, vem com tuas fake news, nós chegaremos com histórias verdadeiras.

Nos encontraremos em 22, vem com três robôs, nós chegaremos com todos os seres humanos.

Nos encontraremos em 22, vem com tuas balelas, nós chegaremos com os democratas.

Vem em 22, nós te derrotaremos e a democracia, a verdade e o povo vencerão!

