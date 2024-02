Apoie o 247

Desde cedo o barulho ruidoso na Paulista dá a dimensão de que será um ato massivo. O que vem muitas questões à mente.

Alguém tinha dúvida sobre o "sucesso" da convocação deles???

A sociopatia que os une os tornam imunes à realidade, à vida real e concreta.

Infelizmente não nos atentamos ao fenômeno, não há remédio, tem que ser choque de no mínimo trifásico para acordar, deixar Bolsonaro livre, leve e solto, vai dar ruim.

Ficar objetivamente dando tese de defesa para ele, atacando o ministro Alexandre, não parece boa tática, isso serve para nossas lindas biografias???

A extrema-direita tem vários governadores, prefeitos, deputados e senadores, a micareta será comandada por Malafaia e a turma neopentecostal, e como estrelas, o governador Tarcísio de Freitas, com sua PM. O prefeito Ricardo Nunes em plena campanha.

Vamos às consequências:

A questão primeira é se essa demonstração de força vai emparedar o Ministro Alexandre, pois, quanto a nós, já emparedou.

Em vários grupos, torcemos pela chuva, sinal de que fomos derrotados na narrativa.

Ficaremos mais reféns do apetite do Lira e do Pacheco?

