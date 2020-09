O alcance da presunção de inocência

Apesar de rigidas, as constituições não são estáticas, porque precisam adaptar-se ao movimento dialético das sociedades, em permanente transformação. Não é dificil afirmar que não fosse assim alguns de seus dispositivos perderiam a eficácia, no todo ou em parte, ainda que vigorassem no papel edit

A jurisprudência do nosso Supremo Tribunal consolidou- se no sentido de que ofende o princípio da presunção de inocência a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, e desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Será essa decisão do colegiado constitucional?

Bem, as constituições modernas surgem a partir do século XVIII, como expressão de seu tempo. As constituições são escritas para “conferir rigidez aos seus comandos, pois foram concebidas como instrumentos para conter o poder absoluto dos governantes, dentre os quais se incluem os magistrados”, como escreveu o Ministro Ricardo Lewandowiski.

Apesar de rigidas as constituições não são estáticas, porque precisam adaptar-se ao movimento dialético das sociedades, em permanente transformação. Não é dificil afirmar que não fosse assim alguns de seus dispositivos perderiam a eficácia, no todo ou em parte, ainda que vigorassem no papel. Por esse motivo, passou-se a cogitar do fenômeno da mutação constitucional, que corresponde aos modos pelos quais as constituições podem sofrer alterações.

Com base nesse fenômeno fa mutação teria o STF decidido da melhor forma?

A Constituição Federal de 1988 definiu tais barreiras, em seu art. 60, § 4°, denominadas pela doutrina de “cláusulas pétreas”, justamente para evocar o seu caráter de alicerce de todo o ordenamento: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais. A cláusula pétrea é um artigo da Constituição Federal que não pode ser alterado. É uma cláusula é um artigo de uma lei, é parte do texto jurídico que define direitos ou obrigações. Pétrea é um adjetivo para aquilo que é como pedra, imutável e perpétuo.

Acredito que a presunção de inocência integra a última dessas cláusulas (os direitos e garantias individuais), representando talvez a mais importante das salvaguardas do cidadão.

Salta aos olhos a importância da presunção de inocência num sistema que convive com um disfuncional sistema judiciário onde tramitam atualmente perto de 100 milhões de processos, a cargo de pouco mais de 17 mil juízes, somando-se a isso o triste fato de existirem aproximadamente 800 mil pessoas presas, em condições reconhecidamente sub-humanas, sendo que são 320 mil pessoas são presos provisórios, situação que caracteriza, segundo o próprio STF, um “estado de coisas inconstitucional”, inegável que nesse contexto multiplica-se exponencialmente a possibilidade do cometimento de erros judiciais por parte de magistrados de primeira e segunda instâncias.

Daí a relevância da presunção de inocência, concebida pelos constituintes originários no art. 5°, LVII, da Constituição, com a seguinte redação: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença criminal condenatória”, o que, a toda a evidência, subentende decisão final dos tribunais superiores.

É até compreensível que alguns juizes e parte do ministério público queiram relativizar essa garantia dos cidadãos, imaginando que assim o combate a corrupção endêmica e a criminalidade violenta que assola o país seriam mais efetivas, mas o encarceramento antes do transito em julgado não é garantia disso, não há nenhum estudo nesse sentido. Paradoxalmente, nem sempre esses mesmos juizes e promotores emprestam a mesma atenção a outros problemas igualmente graves, como o inadmissível crescimento da exclusão social, o lamentável avanço do desemprego, o inaceitável sucateamento da saúde pública e o deplorável esfacelamento da educação estatal (agravado pelo festejado, mas inconstituicional, teto de gastos), para citar apenas alguns exemplos, cuja solução contribuiria sobremaneira para a erradicação das condutas ilícitas, especialmente aquelas praticadas pelas classes economicamente menos favorecidas.

Essas são as reflexões que submeto às necessárias criticas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.