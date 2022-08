Apoie o 247

Por Rogério Puerta

Lúcifer e Baphomet em conluio, Satã em formosura e majestade a presidir supremo as galerias de seu inferno herdado pelo criador de tudo, Javé. Ao pavimento dos subterrâneos frios e lúgubres do abismo de abominações a poeira de milhões de ossos humanos calcinados acumulados por milênios sem conta.

Sangue vermelho muito escuro coagulado e solidificado manchando os paredões de sólida rocha áspera das infernais galerias profundas. Nelas a habitar todo o eterno sofrimento e pesar de criaturas desviadas pecadoras, homens e mulheres, o Mal enfim.

A presença do Mal, em oposição ao Bem assim dito e assumido. Satã arrogante e ousado sempre a demolir os dogmas de todas as religiões, o faz ao bel-prazer e com enorme satisfação, gozando de orgasmos e aguda luxúria.

Lúcifer e Baphomet, o terrível Mefistófeles, Asmodeu e tantos outros em insano pandemônio. "Chamam-me legião pois somos muitos". Jesus Cristo disse "Vês-me em uma criança, em um desvalido". Também o filho de Deus assume multidões.

De todos os mais terríveis e traiçoeiros do conciliábulo satânico, o deus a presidir os infernos reputa como sua cria-mor o mais ambicioso e certamente perigoso deles todos, o Anticristo. Inegável ser ele, a antítese perfeita, o mais alvissareiro de todos, o mais vil, taxativamente o mais periclitante capaz sozinho de pôr em risco a vida humana mesma sobre o planeta Terra inteiro.

Este pois Anticristo tão nefasto e potencial destruidor carreador do Mal puro destilado porque imiscuído e escamoteado dentre o interpessoal societário humano, presente e agindo dentre os homens. Ele, emissário hierárquico supremo de seu criador Satã, em pessoa, a trajar o manto carnal. Ele em extrema empáfia a também carregar o peso material de carnes e ossos. Dentre nós.

Um ser confiável que habita as sociedades cada quais de seu tempo, uma criatura contemporânea, persona a enxergar todo o acúmulo de experiências pretéritas, desde milênios, a acumular a história daqueles que um dia se arvoraram a pretender a dominância sobre todos os outros animais do planeta. Aqueles que se julgam mais dignos e evoluídos, que se postam acima de outras criaturas em ato de hipócrito egoísmo e soberba.

Anticristo pois reafirma o "Olho por olho, dente por dente" em negação ao expor a outra face quando esbofeteado dito por Cristo. Uma antítese, simbologias mil, a maioria exageradas. Se anti algo, então que se inverta o instrumento de crucificação. Ainda mais. Um 666 escamoteado em incontáveis marcas que a sociedade humana adota. Se paraíso acima então que as galerias infernais para baixo se situem.

É pois o Anticristo a trajar o manto de peles e carnes e a caminhar dentre os comuns, uma personificação a interagir com tais, a trocar fluidos e secreções, respirar o mesmo ar atmosférico, alimentar-se de mesmas substâncias, nutrir-se e excretar.

Anticristo escamoteado em sociedades contemporâneas, blefa triunfalmente, age magistralmente perpetrando engodo e dúvida, evoca pois a própria posse da ira divina, atributo do Deus bíblico ancestral antiquíssimo, ente criador de toda a matéria e espírito do universo.

Ao evocar a ira divina, o faz com extrema galhardia, um mestre de dissimulação, a ira divina que permite ao Anticristo pregar a violência extremada contra os abjetos e apóstatas inimigos da fé.

Inimigos da fé mil, todos a punir com severidade e rigor implacáveis, os pecadores de libertinagens, desvios sexuais imperdoáveis. Jamais o perdão, pois o deus bíblico severo, justo e bom, os punirá eternamente para exemplificar às novas gerações vindouras de mais e mais pecadores vis e maléficos que se farão.

Pecadores usufrutos de libertinagens, desvios sexuais, abominações aos olhos do Senhor, a ira divina cairá fulminante sobre suas cabeças fúteis e frágeis. Mais crimes capitais imperdoáveis de punição eterna e rigorosa: o assassinato cruel e covarde de crianças não nascidas, seres portanto por Deus supremo criados.

Crime capital imperdoável ousar sequer interromper uma criação divina. Crime covarde inafiançável sequer considerar a possibilidade de abortar uma criação divina inquestionável, um inocente feto humano desprotegido que não pode ter negado o direito justo de vir à luz.

Anticristo pois, escamoteado, dentre nós, assim mais um se fez. Alguns observadores mais sensitivos assim afirmam com razoável grau de confiabilidade. Acima de suspeitas de seu séquito catequizado de fiéis constantes e disciplinados.

O dono e vendedor da loja de temperos em bairro de periferia de São Paulo não vê engodo ou desconfiança: "Foi batizado no Rio Jordão, é aceito por inúmeros doutrinadores da fé, ele sim é de fato o emissário de Deus. Foi corajoso e justo ao adotar claramente o lema 'Deus acima de todos'. Confio nele, irá expurgar o Brasil, varrer os ateus. Esta gente de Cuba não acredita em Deus, são do demônio, querem que as nossas crianças façam sexo desde pequenas, querem que menino vire menina, homem com jeito de mulher, transmitem doenças venéreas incuráveis. Assim opera o Satanás, mas nosso presidente aí está pra combater o bom combate, a justa espada da fé, pra decepar as cabeças destes monstros comunistas, sem piedade, pois esta é a tarefa de todos nós, gente de bem".

Uma ligeira compra de cúrcuma ao sábado ensolarado pela manhã no bairro de periferia. O assunto entre você e o proprietário da loja de temperos escorregou para a vacinação. "Acredito de coração, tenho fé, oro todo dia, com Jesus Cristo no coração ando tranquilo, sou feliz, tomo minha cervejinha de domingo, como meu torresminho, como mesmo, sou feliz, tem gente morrendo que não bebe e não fuma. Um dia me disseram pra ver com o médico o estado do fígado, acho melhor não ir, caçar problemas, pra quê?".

O Anticristo em Terra Brasilis opera em conluio o seu particular projeto de disseminação. Com maestria única aos poucos angaria seus desejados dividendos. Sempre imiscuído e escamoteado umbilicalmente junto aos poderes econômicos e políticos mundo afora. Acá em nosso país conseguiu um primeiro efetivo considerável: expôs ao resto do planeta desde onde se propagarão as sementes banhadas em toxinas que destruirão os ideais solidários e fraternos de Jesus Cristo. Expôs ao mundo que sol, alegria, amizade e tolerância não são e nunca foram atributos de nós, brasileiros e brasileiras.

