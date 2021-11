O antipetismo e o vício da esquerda que dá audiência à mídia corporativa

Apoie o 247

O antipetismo não fez autocrítica e segue com menos força, mas esse vírus que explodiu em 2013, alimentado pela mídia velha e corporativa, ainda pode fazer mal ao Brasil.

A epidemia da "antipolítica", chamada antipetismo, destruiu, desempregou e, indiretamente, até matou. Já que dela chegamos a Bolsonaro.

O vírus dessa doença, que já estava impregnado nas células da classe média brasileira, teve os primeiros surtos no Cansei paulista de Dória e Hebe, onde contaminou a parte pessedebista/demista (PSDB/DEM/PFL), e logo se desdobrou em variantes. Os lavajatista e as bolsonaristas, foram as mais letais.

Tem um menos grave, que é a variante cirista, essa quer encorpar mas não tem força para se alastrar, é uma pequena febre que se incuba e mantém-se controlada em Paris. No Brasil têm pequenos surtos.

A variante psolista não chegou a contaminar e não passou de leves sintomas, foi curada aparentemente.

Hoje as variantes Bolsonarista e lavajatista diminuíram a contaminação, mas seguem destruindo.

Dessas duas últimas é que vem o perigo.

Lula, que manteve seu capital político mesmo depois de mantido preso por quase dois anos pelo vírus lavajatista, é o único capaz de trazer a esperança da reconstrução do Brasil, um país combalido depois do auge da destruição dessa epidemia antipetista.

Mas é preciso cuidado, porque o vírus que se alastrou em 2013 ainda está latente e tem potencial de matar o Brasil de vez.

Por outro lado os progressistas brasileiros de esquerda são viciados na velha mídia, não suportam viver sem ela e dá audiência.

Assim a velha mídia pauta todos os possíveis candidatos com potencial de fazer o serviço de enfrentar o PT.

Até a disputa do PSDB a mídia velha notícia. Ao mesmo tempo que esconde Lula.

Qualquer candidato com a intenção de votos que tem Lula na disputa pela presidência, ao ser recebido pelas autoridades importantes em sua viagem ao continente europeu, seria notícia nos principais noticiário do país, ainda mais Lula, que já foi presidente por dois mandatos, com visibilidade no mundo todo e que depois foi impedido de se candidatar por ter sido preso pelos adversários, para que não ganhasse a eleição.

Isso em qualquer manual de jornalismo sério.

Eles, da mídia corporativa, não dão a notícia da viagem de Lula porque estão comprometidos com os candidatos adversários do ex-presidente, principalmente os lava-jatistas.

Assim, é preciso compreender de uma vez por todas que a mídia corporativa é adversária do PT e de Lula, por consequência, dos trabalhadores

Portanto, ou a esquerda cura seu vício pela mídia corporativa ou vai continuar contribuindo para reproduzir a pauta dos adversários que é disseminando o antipetismo e ajudando a promover o fascismo e os candidatos da terceira via.

