O acúmulo de conhecimento político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva resplandece como uma faceta notável de sua trajetória. Sua habilidade magistral de negociação, refinada ao longo de décadas, moldou o cenário político interno do Brasil e influiu no cenário internacional de forma ímpar. A partir dos esforços diplomáticos de seus dois primeiros governos se fortaleceram laços comerciais entre o Brasil e diversas nações, a América Latina, especialmente. Lula vem ano após anos se colocando com êxito na posição de mediadorem conflitos bélicos sensíveis, principalmente no universo que concerne a invasão do Iraque, em 2003. Ficou famosa a resposta do presidente do Brasil a seu colega estadunidense, George Bush.

Considerando, agora, a tensão entre Ucrânia e Rússia, Lula emerge como uma figura que pode catalisar diálogos construtivos entre as partes. Ele é um dos únicos políticos latinos que é ouvido em grandes palcos da geopolítica. Sua experiência em lidar com questões complexas e sua reputação como estadista conciliador o qualificam para facilitar negociações que promovam a estabilidade regional. Lula já declarou diversas vezes que o mundo pode viver em paz. Esse raciocínio desempenha papel crucial na busca por soluções pacíficas e justas.

Para além do conflito originado no golpe de Estado na Praça Maidan, em 2014, no delicado embate entre Israel e o Hamas, Lula poderia ser um elemento transformador no sentido de incitar o cessar-fogo imediato. O governo brasileiro apoiou a acusação de genocídio contra Israel aos palestinos, feita pela África do Sul, na Corte Internacional de Justiça, em Haia. Lula criticou Israel durante sua passagem pela África, recentemente, mas tais ações não invalidam a intervenção do presidente no sentido da estruturação da paz. Se não Lula, quem poderia mediar? Sua abordagem é pragmática, o que é necessário para criar um ambiente propício para o diálogo e, assim, amenizar as hostilidades e fomentar entendimentos de médio e longo prazo. A longa trajetória de Lula no cenário internacional, aliada à sua visão de justiça e equidade, posiciona-o como um líder capaz de transcender fronteiras em busca da harmonia global. Seu papel e vocação sempre foi o de construir pontes e promover a paz em meio a desafios internacionais intrincados e, agora, não, no terceiro mandato, não será diferente.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.