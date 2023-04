O Brasil não afronta ninguém. Negocia com todos

Brasil não tem de se alinhar nem com os EUA, nem com China, nem com Rússia, nem com ninguém. O Brasil tem de se alinhar consigo mesmo edit

1 - Bastou o presidente Lula questionar o uso exclusivo do dólar em transações comerciais e pedir para os EUA se empenharem pela paz para que o mundo viesse abaixo.

2 - Lula e o Brasil estão afrontando os EUA, disseram. Logo os EUA, que apoiaram a transição democrática brasileira.

3 - Bom, em primeiro lugar, não foram apenas os EUA quer apoiaram as eleições brasileiras. Quase todos os países do mundo assim o fizeram. Em segundo lugar, apoiar eleições limpas é o normal para um país democrático. Devemos ser assim tão gratos aos EUA por que fizeram o que era correto? Afinal, apoiar um golpe de Estado é apoiar um crime. Claro está que, nesse apoio, pesou também o fato de que Bolsonaro é um aliado de Trump, grande adversário de Biden e dos democratas.

4 - Em terceiro, Lula e o Brasil, mesmo assim, agradeceram imensamente esse apoio. Lula visitou os EUA antes de viajar para a China e receber Lavrov. Em linguagem diplomática, essa é uma sinalização muito importante. Foi buscar cooperação e colocar as relações bilaterais com os EUA em um novo patamar. Teve um diálogo muito franco com Biden. Objetivamente, não conseguiu muita coisa, mas tentou. O que conta mais em diplomacia são os gestos e as medidas concretas. Mas é importante frisar que o Brasil e a América Latina não são grandes prioridades para a atual política externa dos EUA, centrada, infelizmente, em um confronto com China, Rússia etc.

5 - Em quarto, e mais importante, o muito bem-vindo apoio dos EUA à democracia brasileira não implica que o Brasil tenha de ter uma política externa alinhada com Washington.

6 - O Brasil não tem de se alinhar nem com os EUA, nem com China, nem com Rússia, nem com ninguém. O Brasil tem de se alinhar consigo mesmo.

7 - A política externa que convêm aos interesses do Brasil é uma política de não-alinhamento. Uma política pragmática e universalista que procure estabelecer fortes laços de cooperação com todas as nações do globo, sem preconceitos político-ideológicos. Ao mesmo tempo, uma política que coloque ênfase na geração de uma ordem mundial, simétrica, pacífica, multilateralista e multipolar.

8 - Não convém ao Brasil inserir sua política externa na lógica da nova Guerra Fria, como parecem desejar alguns. Essa é uma lógica que conduz ao confronto e à guerra, e que limita muito, a priori, o espaço geopolítico e geoeconômico do país.

9 - Independentemente de eventuais arroubos retóricos, o Brasil, na prática, não afronta ninguém. O Brasil negocia, de forma transparente, com todos.

10 - As relações bilaterais do Brasil com os EUA já estão colocadas num patamar de grande relevo. É uma política de Estado. Foi assim nos primeiros governos de Lula, foi assim com Dilma Rousseff (até o escândalo da espionagem) e será assim no terceiro governo de Lula. O Brasil quer ser um bom parceiro dos EUA, mas quer também ser parceiro de muitos outros países. Os EUA não precisam ter ciúmes ou receios, o Brasil é um país muito generoso e cordato.

