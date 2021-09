O Brasil precisa de Lula para voltar a ser democrático e governável

“Lula dá garantias de convivência democrática de todas as opiniões. Lula sempre respeitou a separação entre os três poderes. Lula sempre respeitou as decisões do Judiciário, sempre conviveu democraticamente com o Congresso”, diz o sociólogo Emir Sader edit

A destruição da democracia – em que Bolsonaro se empenha ainda mais – é também a liquidação das condições de governabilidade. Vivemos sob as ameaças de novo golpe, de risco de nova intervenção dos militares, das polícias militares.

O Judiciário é desconhecido por Bolsonaro que diz existirem apenas dois poderes – o executivo e o legislativo -, diz que não reconhecerá decisões do STF, xinga o presidente do TSE, considera manifesto de harmonia entre os três poderes como forma de tornar o país ingovernável.

O país está ao deus dará, isto é, entregue ao mercado. O Estado se retira totalmente do seu papel de regulação e de garantia dos direitos dos trabalhadores. Deixam de existir políticas de educação e saúde, de cultura.

O Brasil se tornou pária no mundo, sem aliados, isolado, desprestigiado.

Não há mais diálogo e debate político civilizado. Não se leva mais em conta a opinião de todos. Desapareceram os grandes debates sobre o presente e o futuro do Brasil.

A energia de todos fica, em grande parte, voltada para rebater as besteiradas do Bolsonaro. Que impõe a agenda nacional, totalmente desviada dos temas reais do país: crise econômica, crise de saúde pública, desemprego e precariedade para a grande maioria.

O Brasil se desencontrou consigo mesmo quando perdeu a democracia.

Só Lula, hoje, pode comandar a restauração da democracia e da governabilidade no Brasil. Lula dá garantias de convivência democrática de todas as opiniões. Lula sempre respeitou a separação entre os três poderes. Lula sempre respeitou as decisões do Judiciário, sempre conviveu democraticamente com o Congresso.

Só Lula poderá recuperar o prestígio do cargo da presidência da República. Só Lula poderá tornar o Brasil de novo governável, previsível.

Só Lula permitirá que a economia brasileira volte a crescer, porque ele sabe que somente a extensão da demanda, com a expansão do mercado interno de consumo de massas, pode gerar as condições de novos investimentos.

Só Lula poderá governar para todos, privilegiando os mais necessitados. Só Lula poderá governar para fortalecer a democracia, fortalecer o Estado brasileiro, fortalecer a nação brasileira.

Só Lula poderá fazer com que o Brasil seja de novo um país feliz, confiante no futuro, orgulhoso de ser brasileiro.

Lula precisa de uma vitória acachapante, no primeiro turno, para evitar qualquer aventura golpista de militares ou de policiais. Precisa do apoio de todos os democratas, de todo o povo, de todos os que rejeitam o Bolsonaro.

Porque Lula é a única via para sair da crise catastrófica que vivemos com Bolsonaro e restaurar a democracia no Brasil.

Quem duvidava que a questão da governabilidade fosse uma questão real, se deu conta, quando a direita promoveu a desestabilização do governo da Dilma, como há condições para governar. Uma delas é ter maioria no Congresso, para o que são necessárias alianças, que deem permitam que se governe para a maioria. Lula sempre diz que só se pode governar se se tem a maioria da população.

E só Lula pode garantir não apenas o retorno da democracia, mas também as condições de governabilidade. Lula representa assim a via da democracia e da estabilidade política para o país.

