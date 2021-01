O brinquedinho quebrado chamado Brasil

Sem auxílio emergencial, sem paridade, sem reforma fiscal, e com o nazifascismo no poder; realmente o povo "brazileiro" com z: está quebrado. Os donos do Mercado mantêm o brinquedinho Brazil: na caixa e lustroso edit

O que é caos? O vazio primordial.

Tudo antes do demiurgo. Etimologicamente caos, significa separar. E então aqui no Brasil, nós o povo, estamos separados, segregados, amaldiçoados, desalentados...

Morrendo sob pandemia, e quebrados pela economia. "Quebrados pela economia"?

Sim, nós, a população colonizada, por séculos, sim: quebrada. Agora, o país? o país não está quebrado. O partido dos trabalhadores deixou nos cofres públicos mais de 380 bilhões de dólares em reservas cambiais.

A retórica é uma grande arte ( realmente) e ontem a declaração do presidente demonstra bem o quanto. Ele disse literalmente: "O BRASIL ESTÁ QUEBRADO, E EU NÃO POSSO FAZER NADA".

E se o "presidente" não pode fazer nada, será que nós, "simples mortais" podemos fazer?

Os novos e velhos milionários estão estampados nas páginas de economia de qualquer jornal. Por exemplo, MAGAZINE LUIZA, FINANCIADORAS, BANCOS, continuam a todo vapor, porém, o Estado do Rio de Janeiro, não pagou até agora o funcionalismo, em pleno dia 06 de janeiro, inclusive existe um blog que trabalha neste foco: "divulgar o quanto os professores e outros"escravos" públicos vêm sofrendo há seis anos, sem reajuste.

Há funcionários passando fome, e no entanto, dinheiro de corrupção de governos pretéritos, como o do governador (preso) Sérgio Cabral, foi atirado ao mar....é um estupro do povo.

Sem auxílio emergencial, sem paridade, sem reforma fiscal, e com o nazifascismo no poder; realmente o povo "brazileiro" com z: está quebrado. Os donos do Mercado mantêm o brinquedinho Brazil: na caixa e lustroso.

Ah, o valor do cartão corporativo presidencial, em gastos, em 2020, beira os 4 milhões…

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

#VOLTALULA

O conhecimento liberta. Saiba mais