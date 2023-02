Marcos do Val colocou Bolsonaro na cena do crime

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

Especulações acerca da motivação da denúncia do senador Marcos do Val ou de seu caráter são irrelevantes diante dos fatos narrados por ele: numa reunião no Palácio da Alvorada, depois da eleição de Lula, presente o então presidente da República, o deputado Daniel Silveira expôs o plano de um golpe de estado no qual o senador teria papel-chave.

Ele rejeitou o convite e contou ao ministro Alexandre de Moraes.

Bolsonaro ficou quieto. Deveria ter 1) desencorajado Silveira, ao menos ou 2) dado voz de prisão.

Não importa se o plano era fantasioso. E era. Não importa se o plano não progrediu. Tentativa de golpe de estado não precisa ser consumada.

A revelação coloca Bolsonaro na cena do crime.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.