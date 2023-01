O filho de dona Lindu

Lula ressurge presidente em 2022, liderando a Reabertura Democrática, com uma frente de coalizão edit

Diz-lhe a mãe, migrante nordestina: Teima, Luís Inácio, teima! Eleito, os líderes mundiais lhe mandam congratulações, inclusive o presidente dos EUA, e mesmo antes da posse sua presença é aguardada no Egito para o evento do Clima, no COP 27.

Sobre os resquícios de campanha difamatória em 2018, nada conseguiram provar ou localizar em seu nome ou de parentes. Velhas fakenews expõem os filhos como donos da Friboi ou da gloriosa ESALQ de Piracicaba, desta, creiam, muitos piracicabanos repercutem! Entretanto, os acusadores mais ácidos dizem que o tal é tão astuto que nenhum bem tem em sua posse! Cheios de ódio, convicção e ignorância afirmam que os bens foram escondidos num planeta distante, que será descoberto na próxima expedição da NASA.

Seu nome é associado diariamente a Corrupção pelos seus adversários. O então promotor Deltan disse: “não temos provas, mas temos convicções”. O processo era em torno de um triplex fantasma, da empreiteira OAS, cujo imóvel foi recentemente vendido pela mesma. Era da OAS. Numa versão curitibana, a Lava jato copia a Mani Pulite, de 1992, da Itália, quando emerge a extrema direita de Berlusconi por lá.

Aqui, com a retirada de Lula da disputa surge o Jair presidente, à semelhança de Berlusconi. O juiz da Lava jato ganha um ministério de Bolsonaro, mas se desentende com o chefe do executivo. Acusa o presidente Jair de interferência na Polícia Federal e, ofendido, demite-se.

Preso, o comparecimento de Lula ao velório do irmão lhe é negado. Tem visitas barradas à porta da prisão. O argentino Esquivel, prêmio Nobel da paz, cujo título lhe dá imunidade para adentrar em qualquer lugar de conflito pelo mundo, não pôde entrar no presídio de Curitiba. Lula amedronta como um Mandela, evidenciando o apartheid brasileiro.

Após a eleição de Jair, a imagem de Lula não representava mais perigo. É oferecida a ele prisão domiciliar com tornozeleira, e prontamente recusada. Não sou pombo! – reage. O impedimento de visitas é relaxado, assim como o comparecimento de Lula ao funeral do netinho Arthur.

Lula recorre ao Supremo e à ONU, respeita o rito processual da Justiça Brasileira, inclusive submetendo-se ao cárcere de 580 dias. Finalmente, o Juízo de Curitiba é declarado suspeito e o Foro incompetente. Se provas houvessem, haveria novo julgamento, mas não as encontram a não ser convicções de mentes raivosas.

O juiz da Lava jato reaparece sem toga e candidato a presidente! É rejeitado pela legenda. Quer se candidatar a deputado por São Paulo, mas o endereço de hotel do maringaense não lhe dá o domicílio eleitoral pretendido, então escolhe o cargo de senador em sua terra mesma. Flerta com o antigo aliado Jair, orientando a este nos debates à reeleição.

Lula ressurge presidente em 2022, liderando a Reabertura Democrática, com uma frente de coalizão. Líder incontestável não somente no Brasil, mas nas Américas e mundo todo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

