O gênero e o transgênero como categoria de análise teórica

Antigamente era comum se dizer que a classe operária não tinha sexo. Foi uma grande luta provar que tinha sim. Lembro-me do livro da feminista Elizabete Lobo afirmando que ela tinha dois sexos. Era o reconhecimento da discriminação sexual e econômica da mulher nas empresas. A isso somou-se o livro clássico de Simone de Beauvoir "O Segundo Sexo", proclamando que não se nasce mulher, torna-se mulher: ou seja, o gênero era uma construção histórico-cultural, não natural. Freud também deve ter dado sua contribuição com seus ensaios sobre a sexualidade infantil e suas três etapas (oral, anal e genital) e a tese da sexualidade polimorfa.

De toda maneira, até chegar ao feminismo da diferença e a popularização do "gênero", como categoria de análise social, foi uma longa evolução. É o ensaio pioneiro de Joan Scott.

O que eu gostaria de dizer é que a tendência mais contemporânea é o questionamento da divisão de gênero e orientação sexual como essência ou substância, e a abordagem pós-estruturalista da "desconstrução " dessas polaridades, inspirada em J. DERRIDA.

No campo feminista aparece com destaque o nome da feminista americana Nancy Fraser e a sua tipologia dos movimentos sociais e a crítica das ações afirmativas e de gênero e a proposta mais ousada da "desconstrução " das conhecidas polaridades (branco ou preto; homem ou mulher. Hétero ou homossexual) e sua substituição por identidades móveis e múltiplas com uma política socialista de mudanças estruturais na base econômica.

Algumas características do "gênero":

1. Relações transversais de poder

2. Luta pelo reconhecimento da identidade

3. Tipo híbrido de movimento

4. Produtor de significados

5. Não tem caráter de uma revolução total., mas parcial pelo reconhecimento da identidade

6. Não tem caráter sindical

7. Pode se associar a outras lutas e movimentos, inclusive sindicais, ambientais, étnicos ou religiosos.

