O gesto do ministro da Saúde

Apoie o 247

Clube de Economia

A comitiva do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU envergonhou o Brasil em vários momentos. Uma das cenas mais tristes foi o gesto obsceno que o ministro da Saúde, Dr. Queiroga, faz para a multidão que protestava contra o governo.



Sua atitude não deve ser analisada somente sob o ponto de vista de que o ministro estivesse com raiva ou chateado com aqueles que protestavam.



O gesto praticado por ele foi documentado pela primeira vez a cerca de dois milênios por um historiador grego. O antropólogo Desmond Morris, afirma que

"O dedo médio é o pênis, e os dedos recolhidos ao lado são os testículos. Ao se fazer o movimento, você está oferecendo um gesto fálico a alguém. É como dizer: 'este é o falo' que você está oferecendo aos outros, que é uma exibição bastante primitiva."



Primitiva, este é o carro chefe de um governo de homens despreparados para a função de representatividade dentro e fora do país. Além de ser um gesto nada usual para uma autoridade de primeiro escalão de um país, a atitude reflete a linha de atuação do governo, que trata opositores como inimigos e repudia qualquer ação concreta de luta de mulheres, homossexuais e negros.



O gesto é um reflexo do machismo tóxico que está na linha dorsal do governo de Jair Bolsonaro, repleto de um conjunto de atitudes, práticas e valores conservadores, misóginos e sexistas.



Acredito que o gesto foi deferido para uma mulher, uma vez que pessoas que têm este hábito ruim, tendem a serem covardes e dificilmente levantariam o dedo em riste para um homem, o que reflete o machismo embutido no ministro.



O gesto do dedo em riste reflete muito mais do que um, digamos, protesto do ministro, mas sim uma forma de pensar sobre as mulheres. O significado em “riste” é pronto para ser usado, ou seja, há um desejo explícito de colocar o dedo em algum lugar, e para um bom entendedor é símbolo fálico de virilidade masculina, o que reflete mais uma vez o espelho de um governo machista e conservador.



O ministro não levanta o dedo somente para os americanos ou brasileiros que estavam no protesto, mas sim para toda a população brasileira. Seu gesto está totalmente fora de propósito. Deveria usar o dedo para assinar despachos de compra de vacinas para jovens e adolescentes, para minimizar as mortes que o país enfrenta. Que utilize seu dedo para o seu chefe, que pelo simples negacionismo ao mecanismo da vacina merece um gesto obsceno.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.