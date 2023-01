O gesto suicida que precisa levar ao fascistão

Apoie o 247

ICL

Moisés Mendes, para o 247

Os terroristas que invadiram Brasília são os operadores e a caricatura do fascismo brasileiro. O grande fascista, o fascistão que não aparece nas imagens, está encoberto.



O gesto deste domingo põe na guilhotina os pescoços de manés e patriotas que pedem a própria prisão como única saída para que suas vidas tenham algum sentido.



Podem estar frustrados muitos dos que participaram do plano de tomada do poder invadindo o Congresso, o Planalto e o Supremo e não foram presos.



O imbecil que nem preso foi agora afunda na depressão da sua insignificância. Esse não teve nem mesmo o direito de ser mártir de alguma coisa que o coloca só abaixo de Deus.



Essa figura parece ser, na armadilha das percepções provocadas pelas invasões, um dos personagens da tentativa de compreensão do blefe do golpe.



Mas não é ele quem nos explica melhor o terrorismo. O mané invasor é um criminoso operador da ponta do fascismo. Criminoso, mas operador suicida.



Não é pelo mané que entenderemos tudo o que aconteceu, assim como não é apenas pelos soldados e sargentos que entenderemos qualquer guerra em qualquer tempo.



Os manés bandidos têm o mesmo molde da turba que invadiu o Capitólio com o homem das guampas.



Serão presos, julgados e condenados, como acontecerá com os mais de 900 trumpistas encarcerados nos Estados Unidos. Mas isso não basta.



Podem prender milhares de manés e nada estará resolvido ou reparado, se os líderes e incitadores continuarem impunes.



As ações deste domingo convocam os defensores da democracia para outra luta cujo desfecho, por estratégia, vem sendo adiado há muito tempo. É a guerra contra os que controlam, manipulam e financiam os manés.



São os que empurram os manés para a luta porque têm poder econômico. Os milionários que agem desde a eleição de 2018 e até hoje foram apenas contidos por Alexandre de Moraes.



Nem existiriam manés sem Bolsonaro, sem os militares, sem o centrão e sem os empresários com muito dinheiro que viabilizaram os atos golpistas, mas atuam desde a formação do gabinete do ódio.



Chega de pegar só o mané. Peguem patriotas e prendam terroristas. Mas não há mais como adiar o cerco aos fascistões.



Não o comerciante dono de um bolicho em Sorocaba. Não o serralheiro de Campo Grande e tampouco ao dono da rede de mercadinhos de Ribeirão Preto.



O personagem que o gesto deste domingo deve expor e colocar ao alcance do sistema de Justiça é o empresário grandão, o fascistão que escapa sempre do cerco do Ministério Público e do Judiciário, porque tem proteções que o serralheiro nunca terá.



Peguem o fascistão que incita e financia o terrorismo há mais de quatro anos, ou os manés e patriotas continuarão se reproduzindo.



O bravo ministro Alexandre de Moraes vem cercando o fascistão, que ele conhece bem. Pode ter chegado a hora de dar o bote.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.