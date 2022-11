O golpe é um prato amargo, que já fumega no forno, para ser servido no almoço de domingo do povo

Apoie o 247

Por Hildegard Angel, para o 247

Os militares, ao longo de todo o período republicano, julgam-se os condutores dos destinos do país, e para isso não medem esforços. Concebem e patrocinam golpes, implantam ditaduras, contingenciam governos eleitos democraticamente, controlando sua economia.

E novo golpe está fumegando no forno. Cabe aos democratas se posicionarem contra esse prato amargo que militares querem nos enfiar garganta abaixo, a pretexto de que seria o desejo de uma 'maioria' intoxicada por falsas verdades, que não sabe discernir entre Democracia e Autoritarismo.

Estou mal...

Quem viu primeiro já saiu do Brasil. Quem é verdadeiramente comprometido com nosso país e nosso povo ficou por aqui, resistindo, acreditando que as instituições e o bom senso irão prevalecer. Que a Democracia vencerá. Ao longo de toda a República, eles conspiram, dão golpes, implantam ditaduras, controlam governos democraticamente eleitos, e prevalecem.

Ocupam espaços que não lhes pertencem. Atraiçoam os próprios juramentos. Em vez de defender a Pátria, usam os arsenais que lhes são providos para isso, com a finalidade oposta: oprimir o povo, a Nação brasileira como um todo, em nome de seus privilégios, suas prioridades, suas percepções limitadas sobre a sociedade brasileira, a História brasileira e sua própria atuação, negar a liberdade de pensar, falar, criar, sacrificar a produção cultural com censuras, na tentativa de aquartelar toda a nossa múltipla, diversa, encantadora, espontânea população dentro de quatro muros, ou socada num calabouço, uma masmorra, um porão decorado com objetos para torturar gente. Relíquias da maldade, que deveriam estar em museus para nos lembrar do que são capazes. Mas os governos da Nova República foram conciliadores, preferiram deixar pra lá, não contaram essa história nas escolas, não fizeram sua obrigação, foram lenientes, acobertaram, se intimidaram.Já ouço ao fundo o som de coturnos.

Mas havemos de sair dessa, e já com uma prioridade emergencial: cabe-nos a imensa tarefa de recomeçar pelo básico. Definir o que é Democracia, o que é Autoritarismo.

Confundir as duas formas de governo, invertendo seus significados e princípios, tornando o ilegítimo legítimo, e vice-versa, tem sido a tática da guerra em várias frentes, sendo a mais visível a da comunicação, através das redes sociais, empreendida, estima-se que a partir de 2014, por uma facção miliciana-militar-fascista, num projeto iniciado silenciosamente com o objetivo de as FA sentarem praça no Poder do Brasil pela eternidade, sem limites, prazos e data pra terminar, sob a liderança do Exército, implícita e aceita pelas duas outras armas.

Deus já deu prova este ano de que é brasileiro. Precisamos da confirmação dessa prova.

