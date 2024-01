O golpismo não vai derrotar a democracia no Brasil

Deputado repercute reportagem exclusiva do 247 sobre a tentativa de golpe de Bolsonaro nas comemorações do 7 de setembro: "indispensável" edit

O artigo publicado hoje pelo 247, escrito pelo renomado e respeitado jornalista Luís Costa Pinto, traz uma análise profunda e reveladora daquilo que eu já suspeitava: a tentativa de golpe meticulosamente planejada pelo capitão Capiroto em todas as comemorações do 7 de setembro, uma data de extrema importância para celebrarmos a independência do Brasil. Ele sempre teve a intenção de se aproveitar dessa ocasião para dar um golpe de estado.

Li o artigo com grande atenção e o reli diversas vezes. É uma leitura indispensável para todos os brasileiros que valorizam a paz, a democracia e a autonomia das instituições. Esse artigo vai além de muitos documentários, alguns dos quais extremamente tendenciosos, que foram divulgados sobre o dia 8 de janeiro de 2023. Ele revela tudo de forma clara e objetiva, oferecendo um relato sobre o que eu já suspeitava acerca do golpe, essa tentativa de destruir a nossa democracia. Além disso, demonstra como muitas pessoas, sem fazer alarde, agiram e impediram os golpistas, como o ministro Luiz Fux, que afirmou que colocaria atiradores de elite no topo do STF para proteger aquela instituição. O procurador Antônio Aras também agiu da mesma forma, e agora temos uma compreensão mais clara do seu papel durante aquela reunião que eu acompanhei à época, quando os comandantes das polícias militares foram convocados. Eu sabia que havia algo oculto ali, pois essa convocação, em minha opinião, tinha o objetivo de evitar o que ocorreu na Bolívia, quando os coronéis da polícia militar desse país deram um golpe e o sustentaram.

Precisamos estar cada vez mais vigilantes, e tenho absoluta certeza de que o presidente Lula acertou ao nomear Lewandowski como ministro da Justiça, dando-lhe total liberdade para formar sua equipe. Espero que ele aja mais e fale menos, pois é exatamente isso que precisamos para derrotar o golpismo que ainda persiste no Brasil.

