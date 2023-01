O impulso latino-americano e a síndrome do colonialismo

Apoie o 247

Bruno Beaklini (@blimarocha) — janeiro de 2023

Na terça-feira, dia 24 de janeiro, o presidente Lula participou da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), que contou com relevante declaração final . Fundada em 2010, ainda no auge da “maré rosada” no Continente, acumulava o potencial econômico liderado pelo Brasil e Venezuela à época e possibilitaria um importante desenvolvimento capitalista regional. É exatamente este o intuito da política externa da social-democracia brasileira e aponta um paradoxo. Como buscar o multilateralismo e a presença altiva e soberana no Sistema Internacional se a ação do inimigo externo (EUA, Sistema Cinco Olhos, OTAN e o Apartheid Sionista) é tão ou mais perigosa do que o interno, as clássicas oligarquias pós-coloniais convertidas em elites parasitas financeiras?

Neste sentido, a unidade latino-americana tem certa semelhança com a projeção de poder pan-arabista entre as décadas de 1950 a 1980. Os processos de independência e libertação não alcançaram a coesão interna necessária para um desenvolvimento soberano, mesmo controlando a indústria do petróleo, com alto grau de nacionalização.

Já na América Latina, o “cansaço do século XXI” é ter de refazer tudo o que foi feito nos últimos vinte anos. Nos trinta anos gloriosos acima citados, o planejamento econômico e as altas taxas de nacionalização da produção industrial garantiram um importante desenvolvimento latino-americano. Washington despejava mais de U$S um bilhão de dólares ano como gasto médio da “Aliança para o progresso”. No presente século, as cloacas jorraram com operações de Lawfare ou no intercâmbio da extrema-direita trumpista. E a estupidez também sempre jorra por editorias ou comentaristas de “economia”. Na verdade, não passam de porta-vozes e propagandistas de parasitas financeiros controlando o mercado de capitais, câmbio e papeis de nossos países. Infelizmente, no Brasil ocorre exatamente isso.

A importância do BNDES para a inserção internacional do Brasil

Antes da cúpula Latino-Americana, o mandatário brasileiro teve um importante encontro com o presidente argentino Alberto Fernández. Nestas conversas oficiais, estavam presentes equipes de primeiro escalão de ministérios importantes e lideranças empresariais dos dois países. Algumas metas foram traçadas, passando pela garantia de unidade do Mercosul (considerando a unilateralidade do Uruguai sob governo de centro-direita), o desenvolvimento de uma moeda de uso comum para transações bilaterais (que pode servir de embrião para operações continentais) e a retomada de investimentos do BNDES na região, começando por importante gasoduto argentino e operações no campo de Vaca Muerta.Era para ser recebido com certo entusiasmo, afinal se trata de uma reaproximação que pode gerar um novo “ciclo virtuoso”. Obviamente, a reação da extrema-direita bolsonarista e da opinião publicada por economistas e colunistas da especulação atacaram a iniciativa . Precisamos de um contraponto. O economista e internacionalista brasileiro de origem palestina, Róbson Carloch Valdez, em um brilhante trabalho demonstra o que os grupos hegemônicos de mídia fazem questão de não difundir. Por mais que o Brasil tenha feito um esforço durante os governos de Lula e Dilma de aplicar uma política externa universalista, as parcerias já consolidadas com economias fortes se mantiveram . “No que tange aos investimentos diretos, os dados do Banco Central do Brasil mostram que entre os anos de 2010 e 2014 a distribuição de estoque de investimento direto no Brasil (participação no capital) apresentou o valor médio acumulado no período de US$ 577,9 bilhões. Desse total tem-se o seguinte percentual médio acumulado entre os principais países investidores: Estados Unidos (20%), Espanha (12%), Bélgica (8%), Reino Unido (7%), Países Baixos (5%), Japão (5%), Alemanha (4%), Itália (3%), Suíça (3%) e China (25).”Neste caso, a informação técnica, mas de acesso público acessível através de uma simples conferência, aponta a omissão das “editorias de economia”. Beira o absurdo. Em outro trecho, Róbson Carloch demonstra a preocupação dos EUA com a concorrência capitalista contra empresas e instituições brasileiras.

“Assim como já foi evidenciado neste trabalho, a preocupação com a inserção internacional de firmas brasileiras por meio do apoio financeiro do BNDES por parte do governo norte-americano refletiu-se, por exemplo, nos relatórios anuais do Exim Bank dos Estados Unidos ao Congresso Nacional deste país.”

Na sequência, Valdez exemplifica a presença da Odebrecht operando um importante setor da indústria açucareira cubana e como este movimento do BNDES, incluindo o correto financiamento de parte das obras de infra-estrutura da ampliação do Porto de Mariel , influenciou na mudança diplomática de Obama ao final de sua segunda administração. Evidentemente a ação gerou revolta na base de exilados cubanos na Florida (conhecidos como gusanos), ampliando os laços da extrema-direita em escala continental. O sistema conjunto de lobbies e forças de pressão dentro dos EUA, incluindo a tecnocracia de carreira e a ocupação de postos-chave no Export Import Bank of the United States ( Exim Bank ), aumenta o poder de fogo dos inimigos domésticos e imperiais de toda a América Latina. Logo, as acusações de “farra do BNDES” além de infundadas, servem como propaganda da projeção de poder dos Estados Unidos dentro da elite brasileira, prejudicando o país assim como os vizinhos latino-americanos.

Retomando o impulso do início da década passada

Cada um dos itens já mencionados merecia vários artigos e um amplo debate. Reconheço esta necessidade de longa data. Em abril de 2012 escrevia elogiando a retomada de controle nacional na YPF — a petroleira argentina. Dizia que “é preciso entender que os argentinos foram saqueados nos anos ’90, derrotaram um projeto neoliberal através de uma rebelião popular (dezembro de 2001) e exigem medidas de retomada de patrimônio”. No ano seguinte, em agosto de 2013, me exasperava com o acordo da YPF com a estadunidense Chevron para explorar Vaca Muerta e operar com fracking. Afirmava o óbvio por que: “O contrato também reflete a ausência de pensamento estratégico dos países latino-americanos, em especial os que contam com estatais petrolíferas, como Petrobrás (Brasil), Ancap (Uruguai), PDVSA (Venezuela) e YPFB (Bolivia). A exploração de um campo desta envergadura poderia ser um projeto do Banco do Sul, cujos aportes em julho de 2013 atingem a USD 7 bilhões de dólares, estando a meta em 20 bilhões. Alternativas não faltariam caso os governos de centro-esquerda não reproduzissem a visão colonial sobre nós mesmos”. Em outubro de 2013 repetia crítica semelhante de falta de integração latino-americana e estratégia de desenvolvimento comum justamente no leilão do Campo de Libra com o modelo de partilha, onde “o consórcio da Petrobrás (40%) tinha na composição a Shell (anglo-holandesa, 20%), Total (francesa, 20%) e duas empresas chinesas, CNPC e CNOCC (cada qual com 20%)”. Evidente que o regime de partilha, onde empresas estrangeiras não perfuram o subsolo marítimo, é infinitamente superior ao puro entreguismo. Ainda assim está distante de ser uma saída permanente.

Passados dez anos, o programa de governo da nova leva de coalizões lideradas pela centro-esquerda está ainda mais lavado. Mas, a urgência do multilateralismo e percepção absoluta que não se pode ficar a mercê da tirania do dólar, de ataques cambiais e da possibilidade de ser desligado do Swift parece mais evidente. A moeda de uso comum (Sur pode ser seu nome), utilizada em contratos de alto volume de investimentos e garantidos por ativos tangíveis (como petróleo e trigo) pode realmente ser uma saída de médio prazo, estruturando as relações Brasil-Argentina e projetando seu avanço para a América Latina.

Cabe observar que qualquer projeto de médio prazo precisa de atenção e alerta constantes para sua consecução. Considerando a meta de sabotagem permanente de oligarcas, parasitas, o Império e seus aliados, teremos uma luta árdua pela frente.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

