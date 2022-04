Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

Não contavam com a minha astúcia, costumava vangloriar-se o Chapolin Colorado quando conseguia sair por cima de uma situação francamente desfavorável.

O mesmo deve ter pensado Bolsonaro ao responder à condenação de seu fiel correligionário com uma espécie de xeque-mate: a graça presidencial.

Mas o indulto saiu pela culatra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O decreto pode ser facilmente anulado por ter sido usado em proveito próprio (desvio de finalidade), violar o princípio da impessoalidade e apresentar uma justificativa que não bate com a realidade: comoção popular em virtude da condenação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como o documento dialoga com o processo contra o deputado, que ainda está aberto, deverá ser anexado pela defesa e encaminhado para análise do mesmo STF que o condenou por 10 a 1.

Ou seja: Bolsonaro será derrotado de novo por ao menos 9 a 2 e então não terá o que fazer “dentro das quatro linhas da constituição” senão engolir o sapo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ou então mandar um soldado e um cabo fecharem o STF. O que só passa pela cabeça oca do filho do presidente.

Ninguém acredita que as Forças Armadas se prestem a colaborar com a ruptura democrática sob o pretexto de blindar um deputado que não honra as calças que veste e dar mais poder a um presidente que apoia esse deputado.

O artigo 142 não faculta ao presidente usar a força militar para resolver um impasse institucional. E sim para garantir “a lei e a ordem”, ou seja, intervir em situações de conflito armado que as forças policiais não conseguem controlar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Absurdo supor que a constituição-cidadã, que se contrapôs à ditadura militar, tenha aberto uma brecha para novo golpe militar.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE