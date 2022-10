Apoie o 247

Não é de hoje que se fala do Nordeste. População forte, trabalhadora, aguerrida e alegre que não está restrita a essa região, pois no decorrer de décadas parte dela migrou para outras localidades do país, tal como o Norte e o Sudeste. Os nordestinos contribuem significativamente para a produção de riquezas nacionais, espalhando alegria e amor por onde quer que estejam. Totalmente ao contrário dos preconceitos e dos estereótipos propagados por pessoas que desconhecem a história do Nordeste e do Brasil.

O Nordeste, assim como o Norte, necessita de atenção especial do Governo Federal em função das profundas desigualdades regionais que existem no Brasil. É fundamental que tenhamos ações públicas que visem a diminuição dessas assimetrias entre as regiões do país. Os nordestinos sabem quem é o homem que fez e ainda fará muito pelo Nordeste, e que certamente dará essa atenção especial que a região tanto precisa. Por isso apertaram o 13, o número da esperança, da força e do amor e elegeram Luís Inácio Lula da Silva presidente do Brasil. O Nordeste salvou o Brasil.

O interior do Amazonas, que possui graves problemas nos campos econômico, social e ambiental e que clama por um olhar firme e por uma ação forte para que tais problemas (desemprego, miséria, fome, moradia, desmatamento, invasão de terras indígenas, etc.) sejam resolvidos, é “Nordeste”. O nosso “Nordeste” no Amazonas, formado por nordestinos, mas também por indígenas, quilombolas, negros, mulheres e a comunidade LGBTQIA+, apertou fortemente o 13. Este “Nordeste” também salvou o Brasil.

O Nordeste agiu politicamente e democraticamente no intuito de enterrar a intolerância, o ódio, a fome, a miséria, o desemprego, a desigualdade regional e tantas outras questões a serem enfrentadas e vencidas, sendo a primeira delas a vitória sobre a intolerância e o ódio.

O interior do Amazonas é “Nordeste”, pressionou o 13 em nome da esperança de um Brasil mais justo e do amor fraternal.

Viva o interior do Amazonas!

Viva o Nordeste!

