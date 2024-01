O jogo dos lobistas e o petróleo brasileiro

"Precisamos apoiar e fortalecer essa luta que o presidente trava em defesa do nosso petróleo, em defesa do engrandecimento da nossa pátria", diz Chico Vigilante edit

Determinado a implantar a refinaria de petróleo no Brasil, o presidente Lula sofre com os ataques injustos de parte da mídia brasileira, através de alguns articulistas, que são verdadeiros lobistas do capital internacional.

As intenções do presidente são claras: gasolina, diesel e derivados mais baratos para a população brasileira, além da possibilidade de agregar valor à economia do país por meio da exportação. Mas quais são os interesses de quem o ataca?

Eu ousaria dizer que os ataques são os mesmos feitos ao escritor Monteiro Lobato, um idealista na luta pela descoberta do petróleo no Brasil. Ele foi perseguido, preso e condenado por seis meses em uma cadeia sem banho de sol. Anistiado três meses depois, ele alegou ter perdido um pedaço da alma quando se viu junto a assassinos e ladrões apenas por "insistir em dar petróleo à minha terra".

Mais ainda, os argumentos desses lobistas, travestidos de colunistas de grandes jornais e canais de televisão, se comparam aos pensamentos de 1948, quando o presidente Henrique Gaspar Dutra enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que ficou conhecido como o Estatuto do Petróleo.

O projeto causou uma reação imediata dos nacionalistas, o que resultou na campanha "O petróleo é nosso", de ampla mobilização nacional, responsável por impedir a tramitação do Estatuto no Congresso. Mais tarde, contribuiu para o estabelecimento do monopólio estatal do petróleo e para a criação da Petrobrás.

É importante verificar o real interesse desses falsos inocentes ao contestarem a exploração do petróleo na foz Rio Amazonas, até porque o ponto de extração está localizado a 530 km da foz do Rio, bem distante das questões levantadas.

Enquanto isso, por outro lado, a Guiana continua explorando o petróleo, inclusive drenando parte do nosso e enriquecendo às nossas custas.

O Brasil não pode ficar para trás, sem uma política adequada de distribuição de riqueza. Precisamos apoiar e fortalecer essa luta que o presidente trava em defesa do nosso petróleo, em defesa do engrandecimento da nossa pátria.

Espero que possamos ter grandes refinarias para aumentar a riqueza do país e oferecer bem-estar ao nosso povo.

