O legado de nossa história

Apesar de muitas controvérsias, majoritariamente se conta que Pernambuco se comportou de maneira rebelde ao que lhe era imposto durante o período colonial e imperial. Fruto da rebeldia, perdeu espaço geográfico. Sendo uma das maneiras adotas para retaliar o velho e cansado Leão do Norte.

A história também nos ensina, que por aqui sempre existiram vozes que reverberaram os anseios de república e de liberdade. Ao bem da verdade, seus atores não se escondiam. Consequentemente não adotavam o que se encontra em moda. O famoso politicamente correto. Parece que estamos revivendo a velha prática política da retaliação. Vem sendo divulgado através dos meios de comunicação, que o chefe do Poder Executivo Federal, que precisa alimentar seus asseclas através de polêmicas, agora elegeu como alvo o desejo de assumir o controle da Ilha de Fernando de Noronha. Será que realmente ele assim deseja? Ou foi a maneira encontrada para desviar o foco do que anda acontecendo no ministério da educação?

O fato é que a Advocacia Geral da União, ajuizou ação alegando que o governo de Pernambuco tem dificultado a atuação dos órgãos ambientais de esfera federal, naquele arquipélago. Ora, se tratando de um governo em que sua agenda ambientam sempre demonstra não nutrir apreço pela causa, o que se pode esperar? Os pernambucanos esperam é que seus representantes e admiradores se manifestem. Ficar em silêncio significa anuir o desejo do governo federal. Pelo menos agora, esperamos que a lentidão em tomada de decisão que tem sido algo corriqueiro, não seja predominante. Demonstrando não concordar como mais uma birra oriunda da presidência da República.

P.S. Parabéns ao professor Roberto Motta o mais novo membro da APL.

