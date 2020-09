O lixo e a luxúria cristã brasileira

Eu fico curioso para entender quais são os critérios adotados para definir quem é ungido por Deus. Quando um desses tais "ungidos" se revela um ladrão, estuprador ou assassino, o que é cada vez mais provável que aconteça, eu fico ainda mais curioso para saber da reação daqueles que acreditavam em sua unção.

Deve ser a mesma decepção de quem gosta de corrida de cavalos, ao ver que o manga larga no qual ele apostou todas as suas fichas, na verdade não passava de um cavalo paraguaio que saiu cagando pelas pernas na reta final. Porque não é possível que em 2020, ainda há quem acredite cegamente em profetas, apóstolos, ungidos, varões e afins.

Principalmente, quando estes ditos cujos estão mais para cafetões que fazem da Igreja numa extensão de seus meretrícios pessoais, a transformando num verdadeiro Night Club, onde apenas eles obtém prazer e realização material, às custas do tesão espiritual e da carência social e afetiva de milhões de fiéis.

Naturalizaram o charlatanismo, normatizaram a distorção das sagradas escrituras e adotaram a pilantragem em nome de "Jesus", como profissão de fé. Começaram a brotar feitos bichos escrotos saídos dos esgotos e criaram um submundo cristão onde a contravenção bíblica é a lei. Guardiões de Crivella ou exército de satanás, tanto faz. Ambos os grupamentos estão encarregados de nos levarem ao mesmo lugar. Ao inferno de uma sociedade intolerante, preconceituosa e injusta.

Estamos cada vez mais ilhados numa cidade de fogo, onde o “deus” neo pentecostal se comporta como o diabo. Ele acusa, julga, condena, engana, discrimina, agride, corrompe, aliena, devora, rouba, destrói e mata a carne e a existência de todos aqueles que não dobram o joelho diante da luxúria religiosa, que se apresenta como autoridade moral sobre a terra. Em cada esquina há um prostíbulo da fé, pronto para receber alguém sedento de enganação e de fetiches miraculosos dos mais diversos.

O gozo é farto e cinematográfico. Satisfaz a carne e o espírito, não sem antes provocar gemidos inexprimíveis, sob o toque de línguas estranhas e ardilosas que sabem como atingir o ponto G da ignorância humana se passando por anjos. Depois, vem a dúvida, o arrependimento, a culpa e a certeza de que a meretriz fingia o orgasmo o tempo inteiro. Como eu não percebi isso antes? Não posso me culpar. Isso não representa a minha fé. Fé em quê? A arte é de viver no engano, só não se sabe enganado por quem.

O João nunca foi de Deus e a Flor não era que se cheirasse. O sorriso que sai através dos dentes de 150 mil, que o lobo pastor implantou para seduzir a multidão de chapeuzinhos vermelhos que acreditam que ele é a vovozinha, é falso. Mais falso do que as lágrimas do apóstolo cowboy, quando está em frente às câmeras pedindo ajuda para aumentar as cabeças de gado das suas fazendas. E glórias sejam dadas ao cartão de crédito de mais um fiel, que nos entregou a senha do seu sofrimento.

Assim, eles seguem tocando o seu projeto de poder e dominação, aumentando o alcance político e social de suas ramificações. É uma espécie de PCC religioso que para expandir os seus negócios, vai se associando a outras facções e criando novas bases de sustentação. Tudo, graças as ovelhas que acreditam no evangelho espúrio e torpe que eles anunciam. Há quem as isentem de culpa, como se todas elas fossem crianças que, por um descuido próprio da idade, deixaram o pirulito cair no chão. Não é bem assim.

Quem vai a Igreja quer rezar. Quem vai a zona quer gozar. Não dá para ajoelhar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quem não consegue perceber essa impossibilidade, ou é deficiente cognitivo ou mal caráter. Ainda que no letreiro do cabaré esteja escrito “Jesus Cristo é o Senhor”, o comportamento e o testemunho dos responsáveis pela função, não deixa ninguém se enganar. Deus só ungiu a Jesus Cristo. Quem unge a essa matilha e sacia a sua fome e sede de poder, são os homens e mulheres que ainda não conhecem a Jesus de fato.

E, talvez, nunca o conheçam.

