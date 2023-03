O martelo e o fetiche dos ogros neoliberais como Tarcísio Freitas

Apoie o 247

Por Davis Sena Filho

Nunca foi demonstrado com tanta transparência o ódio e o desprezo que sente uma extrema direita fanaticamente neoliberal, privatista e entreguista pelos interesses do País, sua soberania e desenvolvimento. Tal ódio não se expressa fundamentalmente contra o Estado, mas sim contra a população brasileira, que fica à mercê de agentes públicos que fazem parte da luta de classe e que são porta-vozes e defensores da iniciativa privada de alto poder aquisitivo e econômico, que trata o Estado, quando estão no poder, apenas como um meio de controle político e social, que tem por finalidade concretizar os negócios, em que o Estado (o contribuinte) entra com o dinheiro e os empresários com seus bolsos, para não dizer outra coisa, pois de baixo calão.

Contudo, o que se percebe é que a chamada “elite” econômica sequestra o Estado e o afasta da sociedade para que ele não a sirva e não invista na melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros, pois, para essa gente que sofre de dislexia coletiva quanto à realidade dos fatos, o Estado tem apenas a obrigação de efetivar políticas econômicas, financeiras e fiscais draconianas, a fim de somente pagar os juros da dívida pública, implantar o famigerado “teto de gastos”, que tem por objetivo atender os interesses financeiros da grande burguesia e congelar os investimentos em saúde, educação e infraestrutura, dentre muitos outros setores e segmentos, que ficaram sem recursos para tocar suas atividades, pois, além de serem alvos de um desmonte criminoso, muitos órgãos e instituições de Estado tiveram que praticamente fechar suas portas, no decorrer do desgoverno de extrema direita e ultraliberal de Jair Bolsonaro.

Por sua vez, tais fundamentalistas do capital, que contam com os serviços de Tarcísio de Freitas como antes contavam com a parceria de João Dória, implementaram programas brutais que privilegiam a concentração de renda e riqueza, perversamente excludentes, a exemplo do que foi o programa “Uma Ponte para o Futuro”, imposto a fórceps pelo usurpador, golpista e traidor Michel Temer, que na verdade impôs ao povo brasileiro o trágico “Uma Ponte para o Futuro (no Inferno)”, como todo mundo percebeu, sabe e viu.

Enquanto isso, o governador bolsonarista e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comporta-se como um completo imbecil, que tem orgulho de ser inconsequente e irresponsável, além de defensor de uma elite predadora, mesquinha e escravocrata, sem projeto de país e de sociedade, porque completamente e totalmente bárbara e dissociada das questões brasileiras antigas e recentes. Tarcísio se comporta, volto a ressaltar, como um troglodita ultraliberal.

O governador eleito recentemente sem conhecer nada de São Paulo, que estudou em escolas do Estado, inclusive as superiores, que fez sua carreira como servidor do Estado, que ocupou cargos de mando e poder no Estado e hoje é governador de um Estado com o poder econômico de São Paulo foi completamente aliciado pelo poder econômico, a se tornar um privatista fanático, que tem praticamente como única função e objetivo entregar à iniciativa privada deste País o que resta de público no Estado de São Paulo, se sobrou alguma coisa, a exemplo da estatal de água e esgoto do estado bandeirante.

Desde a década de 1990 esses calhordas que chegam ao poder se mancomunam com o grande empresariado, um dos mais incompetentes do mundo, que vive a mamar nas tetas do Estado e, com efeito, não investir para cumprir com sua função social. Porém, somente estudar ou se instruir para esse tipo de pessoa como o Tarcísio realmente não adianta. Por isso que tal sujeito obtuso é privatista e um técnico sem qualquer sensibilidade social, pois elitista e distante dos interesses e das reivindicações do povo brasileiro.

Perceba como esse ogro deletério, um completo parvo, bate o martelo com uma gana animalesca para privatizar e enriquecer ainda mais um bando de vagabundos com o dinheiro e patrimônio público. Quase gozou o fundamentalista do mercado no ato de privatizar e acompanhado de um bestalhão que atua como advogado das causas dos ricos e muito ricos. Só faltou ir ao evento entreguista com um cuecão de couro e um chicote na mão, que simbolicamente é o martelo que usou para bater como se batesse na própria sociedade, que sustenta pessoas tóxicas, como o Tarcísio de Freitas.

Essa gente tacanha, tosca e bisonha vê a privatização como fetiche. Desgraçados e malditos do naipe de Tarcísio de Freitas são como cânceres para a sociedade e um perigo atroz para os brasileiros e os paulistas. Que o diga o Bozo diabólico, a quem o sectário do Tarcísio serviu com orgulho ao pior governante e chefe alucinado do desgoverno militar fracassado, que assombrou a população e que frequenta as páginas mais infames da história do Brasil. Ele poderia bater a marreta em sua cabeça, já que dela só sai m..., porque desprovido de qualquer programa e projeto de desenvolvimento para a sociedade que ele governa. E ainda tem lacaios que batem palmas para um despropósito como esse, sentados em uma plateia que ria e comemorava como hienas em um festim alimentar.

Outrossim, a tal de Starboard, cujo diretor se chama Marcus Bitencourt, advogado que, segundo a imprensa participou de negócios até hoje não explicados, porque de pouca transparência, a exemplo da compra de campos de petróleo da Petrobrás para a 3R Petroleum, que pertence inacreditavelmente ao ex-presidente da estatal petrolífera desmontada pelo desgoverno militar, que atende pela alcunha de Roberto Castello Branco. Surpresaaa!!!

Os especialistas do mercado e membros do governo afirmam que a tal da Starboard (brasileiro rico adora ser colonizado e colocar nomes em inglês nas suas empresas) não tem experiência com construções e concessões, mas mesmo assim venceu o leilão, sendo que muita gente desconfia que está a trabalhar para o grupo Bertin, que ora se encontra em recuperação judicial e por isso necessita de um testa de ferro para participar do negócio de pai (o Estado) para filho (o empresário), como o governador fanaticamente privatista a sacramentar a entrega e com o contribuinte a ser tratado como otário.

Grosseirão, arrogante e sem qualquer vergonha de agir no leilão de modo tão bárbaro, a empunhar um martelo, Tarcísio de Freitas está como o diabo gosta: a farrear e se divertir com as privatizações. Vai deixar oco o Estado de São Paulo, cujo povo ficará nas mãos da iniciativa privada brasileira, composta pelos piores e mais cafajestes empresários do mundo, os brasileiros, como comprovaram, sem deixar dúvidas, durante o período terrível e tenebroso de Temer/Bolsonaro, sendo que um é chamado de Vampiro e o outro de Bozo. A verdade é que a tal de Starboard não é especializada em construções e nem em infraestrutura. Trata-se de empresa que reestrutura ativos de empresas falidas ou em falência. Um viva para São Paulo! Viva! É isso aí.

